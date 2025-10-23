Metro de Medellín podría restablecer operación entre Poblado y Aguacatala: confirmó Federico Gutiérrez

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, confirmó que los trabajos para superar la socavación entre las estaciones Poblado y Aguacatala avanzan sin pausa y que la reapertura total del servicio podría darse entre lunes y martes de la próxima semana.

“El gerente del metro ha sido claro en que era una obra que mientras se empezaba a intervenir desde el primer momento hasta finalizarla puede durar ocho días. O sea que estamos hablando que entre lunes y martes se puede estar restableciendo todo el servicio en este punto. Pero se está trabajando y ojalá las condiciones del clima lo permitan para entregar las obras antes”, explicó el mandatario.

Obras día y noche

El alcalde destacó el trabajo ininterrumpido de los equipos técnicos: “Acá no se ha parado, ni de día ni de noche. Se trabaja con sol, se trabaja con agua. La prioridad es restablecer rápido toda esta interrupción… Gracias a todos los 80 trabajadores que están trabajando día y noche para resolver este punto crítico y que ojalá cuanto antes se ponga en operación”.

En el sitio se están utilizando bolsas de una tonelada de material rocoso y concreto, además del vaciado de aproximadamente 270 metros cúbicos de material, con el fin de rellenar la oquedad causada por la socavación.

Impacto en los usuarios

Gutiérrez reiteró que el Metro sigue funcionando en todo su recorrido, salvo el tramo crítico. “El metro está operando en todas sus estaciones. Solo hay una interrupción entre Poblado y Aguacatala que se suple justamente con buses alternos de Metroplús… el transbordo se hace de manera gratuita para que los usuarios puedan continuar su movilidad”, dijo.

El mandatario pidió comprensión a los ciudadanos: “Le pedimos disculpas y le ofrecemos disculpas a la gente. Sabemos las dificultades, pero aquí no se ha parado ni se va a parar”.

Recursos para puntos críticos del río

Más allá de la emergencia puntual, el alcalde recordó que la ciudad y el Área Metropolitana trabajan en la mitigación de riesgos a lo largo del río Medellín.

“El Área Metropolitana con recursos de la Alcaldía y los demás municipios interviene hoy en 17 puntos críticos del río con inversiones de 35 mil millones de pesos. Seguramente se requerirán más recursos que están garantizados alrededor de unos 150 mil millones, más lo que ha invertido el Metro, alrededor de 32 mil millones de pesos, y los otros 9.500 millones que tiene en caja para seguir haciéndole frente a estas obras de contingencia”, indicó.

Cultura ciudadana y futuro del Metro

El alcalde destacó la cultura metro y la paciencia de los usuarios durante la contingencia: “No hemos entrado en un caos gracias a que la gente ha sido tolerante y a que hay una cultura ciudadana. Yo le doy las gracias a la gente por soportar este momento difícil, pero ya lo vamos a pasar rápido”.

Finalmente, recordó que la administración avanza en la planeación de nuevas inversiones en transporte masivo, entre ellas la llegada de 39 nuevos vagones en 2027, el proyecto del Metro de la 80, nuevas líneas de metrocables y el sistema BRT para San Antonio de Prado.