¿Qué es socavación en el Metro de Medellín y cuánto tiempo tardará en solucionarse? Esto se sabe

El pasado lunes 20 de octubre, el Metro de Medellín anunció oficialmente que por una socavación detectada en la vía férrea de la Línea A, tres estaciones del sistema se quedaron temporalmente por fuera de servicio:

Estaciones fuera de servicio:

Aguacatala

Ayurá

Envigado

Según informó el Metro, la detección de la socavación se dio durante la revisión rutinaria que se hace a las líneas del sistema durante las noches y las primeras horas de cada día. Esto permitió hallar el cráter entre la estación Aguacatala y la estación Poblado; muy cerca del puente de la calle 4 Sur.

Según el gerente de la empresa, Tomás Elejalde, el socavón se habría presentado por las fuertes lluvias durante la noche del domingo. “Es un punto donde hemos identificado que falta material debajo de los rieles y debemos avanzar con las evaluaciones, para lo cual nos están apoyando todas las entidades del Distrito y, junto con el área metropolitana, invocamos también a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por si eventualmente tienen alguna tubería cercana. Estamos evaluando ello. Hasta el momento no ha sido identificada. EPM, con su experiencia, nos puede apoyar muchísimo para que esto se pueda resolver rápidamente”.

Qué es una socavación:

La socavación es la erosión y excavación profunda causada por la acción del agua en el lecho de un río o cerca de estructuras como pilares de puentes. Este proceso, que puede ocurrir naturalmente o por acción humana, remueve el material del suelo y puede llevar a la degradación del terreno y al colapso de construcciones. La fuerza de las corrientes, el oleaje y los remolinos aceleran la socavación, especialmente en épocas de crecientes.

Causas principales:

Flujos de agua: La fuerza de las corrientes fluviales arrastra sedimentos, especialmente durante crecientes.

La fuerza de las corrientes fluviales arrastra sedimentos, especialmente durante crecientes. Remolinos: El agua que rodea obstáculos, como los pilares de un puente, crea remolinos que excavan y debilitan la base.

El agua que rodea obstáculos, como los pilares de un puente, crea remolinos que excavan y debilitan la base. Filtros: El agua que se filtra por el suelo puede arrastrar partículas finas, creando vacíos y debilitando su estructura.

Consecuencias:

Debilitamiento y colapso: La socavación puede causar el debilitamiento y colapso de estructuras como puentes y edificios cercanos a ríos.

La socavación puede causar el debilitamiento y colapso de estructuras como puentes y edificios cercanos a ríos. Retroceso de acantilados: Los acantilados pueden desmoronarse al perder el apoyo en su base.

Los acantilados pueden desmoronarse al perder el apoyo en su base. Formación de meandros: Juega un papel en la creación y migración de los meandros en los ríos.

¿Cuánto tiempo tardará en solucionarse?

Fue la misma empresa de transporte público masivo quien informó que las labores de reparación del socavón tardarían aproximadamente 8 días, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Opciones alternas:

El cierre entre Poblado y Aguacatala afecta a más de 120.000 personas cada día, el Gerente aseguró que mientras se soluciona la emergencia los pasajeros deberán asumir tiempos adicionales en sus viajes: “Vamos a tener mayores tiempos de desplazamiento entre media hora en hora valle y hasta una hora más eventualmente en una hora pico”.

El Metro habilitó buses entre Poblado y Aguacatala, sin costo adicional, y se coordina con autoridades locales la seguridad de los usuarios que prefieran caminar entre ambas estaciones.

Alternativas de viaje:

Buses padrones (Metroplus) prestan servicio sin costo entre Aguacatala y Poblado con una frecuencia de 6 minutos según las condiciones de tráfico. Los vehículos transitan por la Avenida Las Vegas solo con dos paradas: en la glorieta Las Vegas a un costado del Politécnico y en la glorieta de La Aguacatala con Las Vegas.

El Área Metropolitana autorizó que las rutas que integran en las estaciones del sur presten servicio hasta Poblado y el centro de la ciudad.