“La región ya cumplió” mandatarios del Valle piden al presidente Petro firmar el Tren de Cercanías

A menos de tres semanas para la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el Valle del Cauca hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que se concrete la firma del convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías, una de las obras más importantes para la región en materia de movilidad sostenible.

El convenio, que debe firmarse antes del 8 de noviembre, asegura los recursos para el primer tramo del tren que conectará a Cali con el municipio de Jamundí, en el que el Gobierno Nacional aportará el 70 % del financiamiento.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, enviaron una carta al presidente y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) solicitando que se priorice la firma del acuerdo.

“El alcalde de Cali, la alcaldesa de Jamundí y yo enviamos una carta al señor presidente de la República y a DNP, por supuesto, porque hasta el 8 tenemos plazo para que el Gobierno Nacional nos pueda firmar ese 70% de cofinanciación. La región ya cumplió. Nosotros cumplimos con los recursos y con todo el tema técnico para poder tener el tren de cercanías.

Estamos esperando solamente el compromiso que había del presidente en poder darnos el 70%, así que hasta el 8 estamos en cuenta regresiva”, afirmó la mandataria departamental.

De acuerdo con los mandatarios locales, todos los requisitos técnicos, ambientales y financieros del proyecto ya fueron cumplidos por los gobiernos territoriales. Sin embargo, la falta de la firma presidencial mantiene en suspenso la ejecución de una iniciativa que, además de transformar la movilidad regional, generaría cerca de 14 mil empleos.

El alcalde Alejandro Eder destacó que la obra es estratégica para la competitividad del suroccidente colombiano, pero advirtió que, sin la firma del convenio de coordinación con el Gobierno Nacional, el proyecto no podrá avanzar.

“Este proyecto llevamos más de 10 años estructurándolo como región. Hemos trabajado con rigor desde el inicio de esta administración para dejar todo en regla y avanzar de manera responsable.

Reconocemos que ha habido una buena relación y comunicación con el Gobierno Nacional, así como mesas de trabajo constantes, pero es necesario que se concreten las aprobaciones técnicas, fiscales y de Planeación Nacional.

De lo contrario, el proyecto no va a avanzar y por lo menos en esta administración del gobierno Petro no se alcanzaría a hacer”, señaló el mandatario de Cali.

El primer tramo del Tren de Cercanías contempla 23 kilómetros entre Cali y Jamundí. Los gobiernos locales deberán aportar el 30 % restante del valor total, estimado en 14 billones de pesos. Según Eder, más de un billón de pesos ya están garantizados por la ciudad a través del programa Invertir para Crecer.

De no firmarse el convenio antes del 8 de noviembre, la gestión deberá aplazarse hasta mediados de 2026, cuando termine la vigencia de la Ley de Garantías, lo que retrasaría un proyecto que lleva más de una década de estructuración y que la región considera clave para su desarrollo económico y ambiental.