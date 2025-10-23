Caminata en homenaje a sobrevivientes de cáncer de mama

Las alarmantes cifras de mujeres que en Colombia batallan contra el cáncer de mama, llevaron a la convocatoria a la camina por la vida 2025, liderada por Coomeva Medicina Prepagada.

Mas de 120 mil mujeres viven con cáncer de mama, cifra que recuerda la necesidad urgente de acudir a la detección temprana enfrentar esta enfermedad.

“Sera un encuentro para honrar a las sobrevivientes, acompañar a quienes enfrentan el diagnóstico y reafirmar el llamado a la prevención”, expresó Bertha Lucia Varela Rojas, Gerente Nacional Técnica y de Salud de Coomeva Medicina Prepagada.

La caminata se cumplirá el próximo domingo 26 de octubre en Cali, donde han sido convocadas las familias, médicos, colaboradores y aliados, que hacen parte de Coomeva Medicina Prepagada.

“Cuidarte es quererte”, es el lema que la empresa Coomeva Medicina Prepagada promueve para una identificación temprana de riesgos, la vigilancia activa y para que se acuda a los controles preventivos.

“La Caminata por la Vida, representa un espacio simbólico de conciencia y solidaridad con todas las mujeres que enfrentan o han superado esta enfermedad. Participar es una manera de reafirmar nuestro compromiso con la prevención, la detección oportuna y la promoción de estilos de vida saludables”, afirmó Bertha Lucia Varela Rojas, Gerente Nacional Técnica y de Salud de Coomeva Medicina Prepagada.

El cáncer de mama continúa siendo el más frecuente entre las mujeres en todo el planeta. Según Globocan, en el 2022 se registraron 2 millones 296 mil 840 casos nuevos en mujeres y 666 mil 103 muertes, lo que equivale al 28,6 por ciento de todos los diagnósticos de cáncer.

En América Latina y el Caribe, una de cada cinco muertes por cáncer de mama ocurre en mujeres menores de 50 años.

Frente al llamado a la prevención, Bertha Lucia Varela Rojas, Gerente Nacional Técnica y de Salud de Coomeva Medicina Prepagada, indicó que mil 156 mujeres han sido diagnosticadas y donde se destacan mil 103 por cada 100 mil.

Las regionales con mayor número de casos son Medellín con 585 y Cali 426.

La camina por la vida 2025 convocada por Coomeva medicina prepagada se cumplirá en Cali desde su sede en el sur de Cali, en la avenida Pasoancho con 57.

Cifras de cáncer de mama:

A nivel mundial 2,29 millones de casos nuevos y 666 mil muertes.

En la región de las Américas 525 mil nuevos casos y 106 mil muertes al año, según la Organización Panamericana de Salud.

En Colombia: 120 mil 240 casos, 8 mil 590 nuevos y 4 mil 322 fallecimientos.