Polémica por traslado de árboles para la realización de la Feria de Cali #68

Protesta de la comunidad en Cali por traslado de 70 árboles en la calle 25

Como ya lo anunciaron Corfecali y la Alcaldía de Cali, la Feria de Cali de este año se realizará en el corredor de la calle 25, una zona donde la comunidad ha trabajado en la recuperación de áreas verdes con apoyo del DAGMA.

Sin embargo, los habitantes aseguran que durante la socialización del evento no se les informó que serían trasladados 70 árboles, lo que ha generado inconformidad y preocupación por el impacto ambiental en el sector.

Plantón en defensa del corredor verde

Para mostrar su descontento, la comunidad realizó un plantón en la calle 25 con carrera quinta, ya que, los árboles que serán trasladados están ubicados entre las carreras tercera y séptima.

El edil de la comuna 9, Marcos Pérez, recordó que los vecinos, junto con el DAGMA, han venido sembrando árboles en la zona.

“Hay unos árboles que llevan mucho tiempo, desde que pasaba el ferrocarril, pero con la comunidad se ha venido sembrando árboles con ayuda del DAGMA. Corfecali nos socializó, pero realmente no dijo el número de árboles que se iban a trasladar y ya nos parece algo muy exagerado para cuatro días de feria, que serían 70 árboles”, puntualizó el edil.

Pérez enfatizó que la comunidad está abierta al diálogo, pero pide una mesa de trabajo con Corfecali, el DAGMA y el alcalde para buscar soluciones.

“Estamos muy contentos de que nos tengan en cuenta para la feria, pero no a ese precio. No a ese precio de que se talen 70 árboles de una parte de la ciudad que es muy caliente y que a futuro nos afectaría”, afirmó.

DAGMA aclara: “No habrá talas”

Por su parte, el director del DAGMA, Mauricio Mira, aseguró que ninguno de los árboles será talado, sino que serán trasladados dentro del mismo corredor.

“No van a haber cortes, no están autorizados. Los árboles van a ser movidos con personas especialistas, con técnicos del vivero, en la misma zona. Pero hay que revisar con la comunidad cuál sería la mejor opción”, explicó Mira.

El funcionario recordó que fue el mismo DAGMA el que promovió la siembra de esos árboles hace año y medio.

“Mal haríamos en ir en contra de los intereses ambientales de la ciudad”, añadió.

Reunión con la comunidad y seguimiento técnico

Mira, anunció que el fin de semana se reunirán con los habitantes para definir el nuevo lugar de siembra de los árboles que deberán ser trasladados para la instalación de la feria.

“Lo importante es que son árboles jóvenes, de menos de un año y medio, y que tienen toda la posibilidad de sobrevivir al proceso. Todos los viveristas y los biólogos van a estar trabajando para que los árboles no sufran ningún traumatismo y estén en muy buenas condiciones. Nosotros seremos garantes de que esos arbolitos estén en perfecto estado”, concluyó el director del DAGMA.

El funcionario también recordó que las talas están prohibidas, salvo en casos de emergencia o situaciones especiales.

“Lo demás sería una infracción que podría tener no solamente multas, sino inclusive cárcel”, advirtió.

Finalmente, destacó que el traslado se hará de forma coordinada con Corfecali, procurando que la instalación de la infraestructura de la feria no afecte la zona verde y aprovechando una época climática favorable para la siembra.