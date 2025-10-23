“Es una pésima idea”: Fedesarrollo sobre imponer retenciones al sistema Bre-B

Desde el Congreso de Camacol, el director Ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, calificó de “pésima idea” la propuesta del Gobierno de imponer una retención al sistema Bre-B.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según Mejía, esta medida operaría como un impuesto anticipado que impactaría directamente al ecosistema de pagos digitales, el cual apenas está comenzando a consolidarse en Colombia. Por ello, hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que reconsidere la iniciativa.

“Es muy inconveniente”

El director de Fedesarrollo explicó que esta retención del 1,5% —equivalente al 15 por mil— tendría efectos negativos sobre la inclusión financiera y el uso de medios de pago digitales.

“Muy inconveniente porque lo que hace esta retención del 1,5%, que es equivalente al 15 por mil, es ponerle un impuesto, es un impuesto anticipado, a un ecosistema digital que hasta ahora se empieza a desarrollar. La consecuencia de esa decisión es simplemente incentivar otra vez el uso del efectivo, que es lo contrario a lo que pretende una política de inclusión financiera, de darle agilidad, gratuidad a esos mecanismos de pago.”

LEA TAMBIÉN: Registraduría anuncia medidas tecnológicas para elecciones de 2026

El economista señaló que, aunque entiende las dificultades fiscales del Gobierno, este tipo de decisiones pueden minar la confianza y frenar la modernización financiera.

“Si bien entiendo la necesidad del gobierno de generar caja, porque ha tenido problemas graves de caja a lo largo de este año, producto de un déficit altísimo, el implementar este tipo de medidas, incluso solo anunciarlas, ya hacen daño, porque le restan legitimidad y confianza para que los hogares y las empresas empiecen a utilizar masivamente este tipo de instrumentos.”

Finalmente, insistió en que la propuesta no es una solución adecuada:

“Así que pésima idea y ojalá el gobierno y en particular el Ministerio de Hacienda la pueda reconsiderar porque no consideramos que es una fuente razonable para resolver un problema que no tiene nada que ver con el desarrollo de estos ecosistemas de pagos.”

La medida genera desconfianza y frena la adopción digital

Mejía advirtió que este tipo de anuncios generan desconfianza en hogares y empresas, afectando la adopción de herramientas digitales y la confianza en el sistema financiero.

“Yo creo de todas maneras que los impactos económicos serán limitados porque el gobierno Trump sabe que este gobierno está de salida, tiene menos de 10 meses en el poder y seguramente ya están pensando en las elecciones y en restablecer esas relaciones diplomáticas, comerciales de una manera un poco más amplia con el próximo gobierno”, precisó.