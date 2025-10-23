Gobierno envía 22 toneladas de ayudas humanitarias a San Andrés por paso de la tormenta Melissa

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) envió más de 22 toneladas de ayuda humanitaria a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como medida preventiva ante la tormenta tropical Melissa.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El cargamento, transportado con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, incluye kits de alimentos y aseo, utensilios de cocina, sábanas y toldillos.

El director de la entidad, Carlos Carrillo, explicó que estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias y garantizar atención inmediata a la población isleña.

“Aunque la tormenta tropical Melissa avanza lentamente por el Caribe, la UNGRD se ha anticipado y ya envió 22 toneladas de ayuda humanitaria a San Andrés, Providencia y Santa Catalina para fortalecer la respuesta ante una posible emergencia”, señaló Carrillo.

Medidas de preparación

En paralelo, las autoridades locales han intensificado las medidas de preparación. Durante el Simulacro Nacional efectuado en las últimas horas, 20 mil habitantes del archipiélago participaron en ejercicios de evacuación y respuesta frente a una amenaza de ciclón tropical categoría 4, según confirmó Samuel Castro, de la Secretaría de Gestión del Riesgo de San Andrés.

“Los simulacros no buscan alarmar, sino fortalecer la preparación de la comunidad. Queremos que los habitantes del archipiélago comprendan los escenarios reales y sepan cómo actuar y recuperarse ante una emergencia. Después del huracán Iota hemos incrementado cada año el nivel de estos ejercicios”, explicó Castro.

LEA TAMBIÉN: Así comenzó el Congreso Colombiano de la Construcción: llamado a recuperar la política de vivienda

Mantienen alerta en el Caribe colombiano

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que la tormenta tropical Melissa continúa su desplazamiento lento sobre el centro del mar Caribe, con vientos sostenidos de hasta 83 kilómetros por hora y oleaje superior a los 4,5 metros.

El organismo mantiene el estado de aviso para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mientras que La Guajira y Magdalena permanecen en estado de alistamiento.

Según el IDEAM, el fenómeno podría generar fuertes precipitaciones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el Caribe central y oriental. Por ello, junto con la DIMAR y la Aeronáutica Civil, recomendó extremar precauciones en las actividades marítimas y aéreas, evitar la permanencia cerca de ríos o zonas abiertas durante lluvias intensas y atender únicamente los comunicados oficiales.