Registraduría anuncia medidas tecnológicas para elecciones de 2026

En el marco del Congreso Nacional de Camacol, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció una serie de medidas orientadas a garantizar la transparencia y modernización del proceso electoral en las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Una de las principales innovaciones será la publicación digital de todas las actas electorales (E14), lo que permitirá a los ciudadanos y a las organizaciones políticas seguir el escrutinio en tiempo real. “Vamos a publicar los más de 770 mil formularios E14 del Congreso y los 330 mil de Presidencia, para que cualquier persona pueda verificar la información directamente”, explicó Penagos.

Reconocimiento facial en mesas de votación

Asimismo, la Registraduría implementará reconocimiento facial en 65 mil mesas de votación en todo el país, una medida que busca reforzar la identificación de los votantes y prevenir suplantaciones.

El registrador confirmó que todo está listo para las consultas que se realizarán este domingo, con 20 mil mesas de votación habilitadas y más de 110 mil jurados capacitados. “Tenemos dispuesto el material electoral y todo el componente operativo, administrativo y logístico. Después de las 4 de la tarde, los jurados contarán los votos, llenarán las actas y la Registraduría difundirá los resultados”, explicó.

Penagos precisó que el proceso de consolidación de resultados será entregado a las organizaciones políticas, encargadas del escrutinio general y la declaración oficial de los ganadores en los tres estamentos: Presidencia, Senado y Cámara de Representantes.

Seguridad

Sobre el contexto de seguridad, el registrador aseguró que no hay reportes de alteraciones del orden público y que el Plan Democracia se encuentra en marcha con el acompañamiento del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la consulta del Pacto Histórico de este 26 de octubre.

En cuanto al ambiente político, Penagos expresó preocupación por la polarización y la desinformación que, según dijo, “ponen en riesgo la confianza en las instituciones”. Recordó casos trágicos que han afectado a funcionarios electorales por noticias falsas y reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales.

LEA TAMBIÉN: Registraduría alerta por correos falsos sobre jurados de votación para la consulta del 26 de octubre

Llamado de la registraduría

Finalmente, el registrador hizo un llamado al sector privado para que cumpla con el deber de remitir los listados de sus empleados entre 18 y 60 años, con el fin de ampliar la base de selección de jurados de votación. “Entre más amplia sea la participación ciudadana, mayor será la transparencia del proceso”, puntualizó Penagos.