Presidentes de bancos rechazan propuesta de retefuente a pagos Bre-B

Los presidentes del Banco de Bogotá, César Prado, y de Davivienda, Javier Suárez, expresaron su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno Nacional imponga retenciones en la fuente a las transacciones del nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B, recientemente lanzado en Colombia.

Prado calificó la propuesta como una “señal pésima e inoportuna”, al advertir que podría frenar el desarrollo de una herramienta diseñada para reducir el uso del efectivo y combatir la informalidad económica.

“Es sorprendente esta propuesta. Llevamos años preparando Bre-B, un proyecto estratégico liderado por el Banco de la República y el sector financiero, con el que buscamos reducir el uso del efectivo y la informalidad, como lo logró Brasil. El sistema apenas lleva tres semanas en operación, y ya se habla de retenciones en la fuente para simples transferencias entre colombianos. Es una señal pésima e inoportuna, producto del desespero fiscal del Gobierno”, explicó.

Recordó además que Bre-B apenas entró en operación el 6 de octubre y aún se encuentra en su etapa de adopción por parte de los usuarios

“Debe protegerse el sistema”, dice Davivienda

Por su parte, Suárez enfatizó que el sistema debe protegerse, pues se basa en tres principios fundamentales.

“Gravar las transacciones de Bre-B sería absolutamente incongruente. Este sistema se basa en tres principios: interoperabilidad, inmediatez y gratuidad. Si alguno de ellos se rompe, pierde sentido todo el esfuerzo. Cuando el dinero fluye con facilidad, crece el volumen de negocios, sobre todo para el pequeño comerciante y el emprendedor. La mejor herramienta tributaria de un país es que su sistema de pagos funcione bien, no ponerle obstáculos”, dijo Suárez.

Aseguró que imponer cargas tributarias desde su inicio podría ir en contra del propósito de promover una economía digital más inclusiva.

Ejemplo internacional

El presidente de Davivienda también señaló que la experiencia de Brasil, con su sistema de pagos instantáneos, demuestra que este tipo de herramientas impulsan el crecimiento económico, fomentan la formalización y, a mediano plazo, generan un mayor recaudo tributario de manera natural.