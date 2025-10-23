Proyecto de Decreto que impone retención a pagos digitales en Colombia incentiva el uso del efectivo

La controversia en torno a la decisión del Gobierno nacional de imponer una retención del 15 por mil a las transacciones digitales sigue generando debate en diferentes sectores del país.

La medida, que busca gravar las operaciones realizadas por medios digitales, recibió fuertes críticas por parte de expertos en economía y del sector financiero, quienes aseguran que podría tener efectos negativos en la inclusión financiera y la formalización de la economía.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando mejía manifestó que esta en desacuerdo con esta propuesta que se encuentra plasmada en un proyecto de borrador de decreto que se encuentra para comentarios hasta el 25 de octubre.

Dijo que esta retención representa un paso atrás en los esfuerzos por promover el uso de tecnologías digitales en las transacciones cotidianas.

“Este tipo de medidas desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al efectivo y encarece las operaciones para hogares y pequeños negocios, justo cuando el país necesita avanzar hacia una economía más digital y eficiente. Muy mala idea, de la cual el ministerio debe desistir”, afirmó Mejía.

Agregó que la razón detrás de su preocupación radica en que la economía digital es un motor clave para el crecimiento sostenible, la transparencia y la inclusión. Al penalizar las transacciones digitales, se corre el riesgo de excluir a parte de la población que, en especial durante los últimos años, ha accedido a servicios financieros y comerciales a través de plataformas electrónicas. Esto afecta principalmente a los hogares con menores ingresos y a los pequeños comercios, que son fundamentales para la economía local y que ahora verían aumentados sus costos operativos.

Por su parte, el presidente de la Asobancaria, Jonathan Malagón expresó su preocupación por el proyecto de decreto mediante el cual el Gobierno Nacional pretende ampliar los medios de pago sujetos a retención en la fuente sobre el impuesto de renta e IVA, que actualmente aplica únicamente para pagos realizados con tarjetas de crédito o débito, a todas las transacciones realizadas a través de cualquier instrumento de pago electrónico en comercios.

Agregó que esta medida, que en principio busca nivelar la cancha de los pagos en Colombia, olvida que el efectivo no tiene retención de ninguna clase, lo que generaría que los colombianos sigan prefiriendo este medio de transacción. Esto elevaría la informalidad del país y terminaría generando un efecto contrario: que el recaudo que se pretende aumentar por esta vía se pierda al hacer que los comercios eviten los pagos digitales.

Además, esta retención tendría una afectación importante sobre el nuevo sistema de pagos inmediatos, Bre-B, que ha sido el resultado de un gran esfuerzo del Banco de la República y las entidades del sistema financiero colombiano, y es la gran apuesta del país para reducir el uso del efectivo.

La retención de 1,5% para pagos digitales en comercios va en contravía de todo el trabajo que ha hecho el sistema financiero para reducir el sobreuso del efectivo, aumentar la digitalización e incrementar la inclusión financiera y crediticia.