¡El eclipse solar más grande de la historia en Colombia!: ¿cuándo ocurrirá este acontecimiento?

Para Colombia se viene uno de los eclipses más largo que se ha presenciado en la historia, pues informes recientes publicados por la NASA, indicaron el día exacto en el que se dará este acontecimiento y los lugares a los que se puede acudir para poder visualizarlo.

Los eclipses solares suceden cada cierto tiempo en la tierra, muchas personas no han logrado presenciar uno, ya sea porque no estaban enterados o si bien, no saben de qué va un eclipse y el porqué puede llegar a ser tan relevante. Además, no solo se trata de presenciar un evento de este tipo, sino de ver de lo que es posible lo que está por fuera de nuestro plano terrenal.

¿Qué es un eclipse?

Según explicó la NASA, un eclipse es un fenómeno que se da cuando la tierra, la luna y el sol se alinean en el espacio, es en ese momento cuando ocurren estos eventos. Esta entidad encargada de estudiar todo lo que existe por fuera de la tierra y correlacionados, como otros planetas, desde hace años realiza una serie de avisos cuando esta clase de acontecimientos se avecinan e indica que precauciones deben tomar las personas que estén dispuestas a verlo, ya sea con amigos, familiares o solos:

Seguridad ocular: las recomendaciones que hace la NASA para poder visualizar un eclipse, es que nunca se mire directamente el sol, pues aconsejan que se usen unos lentes especiales, “Las gafas de eclipse NO son lo mismo que las gafas de sol normales; las gafas de sol normales no son seguras para ver el Sol. Durante un eclipse solar total, debe usar sus gafas de eclipse (o usar otros filtros solares) para ver el Sol directamente durante la fase de eclipse parcial”.

Por otro lado, se subraya que, si no se cuentan con este elemento para ver el eclipse, se puede recurrir a un proyector especializado que no pone en riego la vista de la persona.

¿Cuándo ocurrirá este eclipse en Colombia?

La NASA calculó que este eclipse tendrá una duración de que superará con crecer el anterior, pues esta vez, se estima que el tiempo de oscuridad será de 7 minutos y 29 segundos. Asimismo, se dio a conocer que no solo se verá en territorio colombiano, sino que también tendrá presencia en Venezuela y Guyana, además, este eclipse es el más largo de la historia en los últimos 12.000 mil años.

Por otro lado, la NASA explicó que aún falta tiempo para poder ver este acontecimiento, pues se estima que su gran aparición será dentro de 160 años partiendo desde ahora, lo que sería en el año 2186. Se habla a futuro, por lo que aún es muy prematuro decir que ocurrirá próximamente.

Su recorrido iría desde el océano Atlántico, pasando por los países anteriormente mencionados. Según la NASA, la sombra de la luna avanzaría al menos por 2.000 kilómetros.

