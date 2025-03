NASA descubrió una impresionante estructura en el sistema solar: estas serían sus implicaciones

El universo, gigantesco lugar que contiene todo lo que existe en el espacio y tiempo, incluyendo la materia, energía y las leyes que la rigen, no deja de sorprender al mundo, ya que cada vez son más los descubrimientos que la comunidad científica publica a diario y asimismo, son más raros a medida que avanzan los días.

Resulta que hace pocos días, expertos de la NASA publicaron un estudio titulado “A Spiral Structure in the Inner Oort Cloud”, o “Una estructura espiral en la nube de Oort interior”, por su traducción al español, en donde mencionaron el descubrimiento de una impresionante estructura en el sistema solar.

De acuerdo con las versiones iniciales, este descubrimiento se logró mediante diferentes simulaciones avanzadas realizadas con la supercomputadora Pleiades de la NASA, los cuales arrojaron que la Nube de Oort interna presenta una formación en espiral muy parecido a lo que podría ser una galaxia en miniatura.

Hay que tener en cuenta, que La Nube de Oort es una región del sistema solar que es bastante extensa y está compuesta por millones de cuerpos congelados, que orbitan a distancias extremadamente lejanas del Sol. Este hallazgo, lo que le indicó a los científicos al momento de su descubrimiento, fue que la distribución de estos cuerpos en los límites del sistema solar no es aleatoria, sino que responde a fuerzas gravitacionales que los formaron de la manera como se conocen hoy.

¿Qué dicen los expertos sobre esta extraña estructura hallada en el sistema solar?

El reconocido divulgador científico y especialista en física y astrofísica, conocido en redes sociales como el Doctor Fisión, publicó un video a través de sus redes sociales, en donde explicó todo sobre esta estructura gigante encontrada por la NASA en el sistema solar.

Respecto a esto, comentó lo siguiente en un inicio: “Uno de los lugares más misteriosos del sistema solar es la nube de Oort, lugar lleno de escombros que rodea nuestro vecindario cósmico y que se extiende hasta 100 mil veces la distancia entre el Planeta Tierra y el Sol. Los expertos llevan año investigándola y para esta ocasión, fue publicado un nuevo estudio, ha desvelado una extraña y gigantesca estructura en espiral en los confines del sistema solar”.

De la misma manera, añadió: “Esta estructura, que tiene 15 mil unidades astronómicas (aspecto que se usa para medir distancias entre el sistema solar y las estrellas, se estima que una sola unidad equivale a 149.597.870.700 metros, o aproximadamente 150 millones de kilómetros), ha sido detectada bajo una simulación numérica y se habría formado gracias a los efectos gravitacionales del Sol y la Vía Láctea, formando esta espiral con dos brazos retorcidos”.

“Obviamente, observar directamente esta estructura sería una labor casi imposible, pero quién sabe, todo es posible si los científicos se lo proponen. Sin embargo, por ahora esta espiral seguirá siendo un misterio más en la larga lista de cosas que aún no comprendemos en el universo”, concluyó el experto y divulgador de ciencias del espacio.