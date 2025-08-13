Eclipse solar: ¿dónde y cómo ver el evento astronómico más largo del siglo?

El 2 de agosto de 2027, la Tierra experimentará un fenómeno astronómico sin precedentes. El eclipse solar total más largo de este siglo, con una duración de hasta 6 minutos y 23 segundos.

Aunque gran parte de Europa, África y el sur de Asia podrá observarlo de forma parcial cuando la Luna cubra por completo el sol solo podrá ser vista por diez países.

Lea también: Habrá un nuevo eclipse lunar en 2025: ¿Cuándo será y en dónde se podrá ver?

¿En qué países será visible?

España.

Marruecos.

Argelia.

Túnez.

Libia.

Egipto.

Sudán.

Arabia Saudita.

Yemen.

Somalia.

¿Qué es un eclipse?

Según la NASA, un eclipse es un fenómeno celeste que causa admiración y cambia drásticamente el aspecto de los dos objetos más grandes que vemos en el cielo: el Sol y la Luna.

En la Tierra, es posible observar un eclipse solar cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Dependiendo de cómo se alineen, ofrecen una vista única y emocionante del Sol o la Luna.

¿Por qué se dan los eclipses?

El eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, y proyecta una sombra sobre la Tierra que bloquea total o parcialmente la luz del Sol en algunas zonas del mundo.

Cabe destacar que esto solo ocurre ocasionalmente, porque la Luna no orbita en el mismo plano exacto que el Sol y la Tierra.

¿Por qué es denominado el eclipse del siglo?

Este fenómeno astronómico fue denominado como el "eclipse del siglo" debido a su duración. Ese día, la Luna cubrirá completamente al Sol por hasta 6 minutos y 23 segundos, lo que representa el período total más extenso sobre tierra en todo el siglo XXI.

¿De cuánto será la trayectoria del eclipse?

El 2 de agosto de 2027, el eclipse tendrá una trayectoria aproximada de 258 kilómetros de ancho y se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre.

En total, se espera cubra unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Es importante destacar que esta es una superficie considerable, pero que representa apenas una pequeña fracción de los 510 millones de kilómetros cuadrados que conforman la superficie total del planeta.

¿Cómo prepararse para el eclipse?

Usar gafas especiales para eclipses, imprescindibles antes y después de la fase de totalidad (solo se pueden quitar durante los segundos de oscuridad completa). Planificar destino y hospedaje con anticipación. Consultar condiciones meteorológicas: regiones del norte de África y España suelen ofrecer cielos despejados, pero conviene estar alerta por posibles nubes. Coordinar transmisiones en vivo: los medios de comunicación podrían ofrecer señales desde observatorios locales o asociaciones astronómicas.

El último eclipse solar con mayor duración fue de 4 minutos y 28 segundos.

El eclipse solar total del 8 de abril del 2024 tuvo una duración máxima de 4 minutos y 28 segundos. Este evento cruzó por México, Estados Unidos y Canadá.

Se espera que el eclipse del 2027 supere esta duración y brinde una oportunidad de observación única.