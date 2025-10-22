Cali se prepara para recibir la segunda edición de su maratón en mayo de 2026

La capital vallecaucana ya comenzó los preparativos para una nueva cita deportiva: la Maratón de Cali 2026, que se correrá el próximo 3 de mayo y busca consolidarse como uno de los eventos más representativos del país en esta disciplina.

El lanzamiento oficial del certamen se realizó este martes en el Hotel Intercontinental. Durante el acto, se dieron a conocer las primeras novedades y proyecciones de la competencia, que en su edición pasada reunió a más de 11 mil atletas.

El reto para 2026 es ambicioso, pues buscar alcanzar alrededor de 20 mil corredores y atraer cerca de 40 mil visitantes, entre acompañantes y aficionados, lo que representaría un impulso significativo para el turismo y la economía local. Según estimaciones de la Alcaldía, la primera versión del evento dejó un impacto económico cercano a 16 mil millones de pesos, beneficiando principalmente a los sectores de hotelería, comercio y gastronomía.

El certamen incluirá nuevamente actividades con enfoque social, entre ellas la carrera 4.2K infantil, en la que participarán niños de comunidades vulnerables. Esta jornada se realizará el día previo a la maratón principal, como parte del compromiso distrital por fomentar la inclusión y la práctica deportiva desde temprana edad.

Con esta segunda edición, Cali busca posicionarse definitivamente como destino deportivo internacional, combinando deporte, cultura y turismo en un solo evento.