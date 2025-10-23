A la cárcel presuntos extorsionistas de trabajadora sexual trans en Medellín

Medellín, Antioquia

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a prisión a Argenis Alfonso Barrios Requena, alias El Costeño, y Vicent Stiven Ballesteros Mira, alias El Mueco, como presuntos responsables de extorsionar a una trabajadora sexual trans en el centro de Medellín.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la investigación, en enero de 2013 los procesados habrían abordado a la víctima en el sector Villanueva, de la comuna 10 (La Candelaria), exigiéndole dinero a cambio de permitirle trabajar en la zona. Ante las amenazas de muerte, la mujer habría pagado durante dos meses la denominada “vacuna”.

La Fiscalía señaló que en abril de ese mismo año la víctima fue agredida con un elemento cortopunzante, quedando inconsciente. Al día siguiente, al regresar a trabajar, fue atacada nuevamente para obligarla a abandonar el sector.

En 2024, cuando la mujer volvió a la zona, los agresores supuestamente le exigieron 300.000 pesos para dejarla ejercer su labor. Ante su negativa, fue golpeada y lesionada con arma blanca en dos ocasiones, el 24 y el 27 de diciembre. El último ataque ocurrió el 31 de julio de 2025, cuando alias El Costeño habría vuelto a amenazarla y agredirla físicamente.

Los dos capturados no aceptaron los cargos de extorsión agravada imputados por un fiscal de la seccional Medellín.