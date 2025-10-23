Superfinanciera condenó a fiduciaria por incumplimiento en proyecto “Bosques de La Luz” de Envigado

Emvigado- Antioquia

La firma DUMED Abogados y Consultores informó que la Superintendencia Financiera de Colombia condenó a Alianza Fiduciaria S.A. por el incumplimiento en el proyecto "Bosques de La Luz" en el municipio de Envigado, Antioquia; según la decisión, deben devolver el dinero que aportaron las familias, pero con el patrimonio propio.

“Un proyecto que contemplaba más de 700 apartamentos y que hoy deja más de 400 familias afectadas porque no se construyó ni un solo piso del edificio, ni un solo apartamento se construyó y, a pesar de todo esto, la fiduciaria le entregó el 100% de los recursos de las cuotas de las personas a la constructora”.

Según John Jairo Morales, director de la firma de abogados, la sanción básicamente está sustentada en que la Alianza Fiduciaria no hizo correctamente el análisis riguroso de la capacidad financiera del constructor, Promotora Inmobiliaria La Luz S.A.S. Agrega que esta empresa se formó con capital pagado de apenas un millón de pesos para el proyecto que iba a tener un total que ascendía a $195.457 millones de pesos.

“Esta plata no se usó para la construcción, sino que se usó para pagar el lote. Es decir, se mintió al momento a los clientes cuando invirtieron, porque se suponía que para que la fiduciaria desembolsara los recursos, era una obligación que el lote ya fuera del proyecto. Situación que solamente era en el papel. Ante la justicia comprobamos que el lote nunca había estado pago y que, contrario a ello, la plata de las familias se fue a pagar un lote y no a la construcción”.

El señor Morales agrega que esto ocurrió pese a que el crédito constructor del proyecto habitacional era de 17. 9 millones de pesos, pero que nunca fue desembolsado y la obra estaba paralizada; Alianza Fiduciaria continuó aprobando giros por más de $1.760 millones de pesos sin un control real.

“Hemos logrado probar que para el año 2022, cuando ocurre esto, habían captado más de 3.900 millones de pesos de dineros de las familias. Dinero que, entre otras cosas, hay que destacar, fue entregado al 100% a la constructora incluso después de que el proyecto ya estaba suspendido”.

Explica que actualmente existen 70 demandas contra el proyecto y, por ende, contra la fiduciaria, lo que podría incrementar el monto a devolver en 5 mil millones de pesos.

“Es muy importante reconocer que incluso para la fecha de este problema, en el 2022, la constructora tenía dificultades con 19 proyectos más en el Valle de Aburrá, donde también está involucrada en algunos de ellos la misma fiduciaria bajo el mismo modo superante.

El abogado John Jairo Morales indica que el fallo de la Superfinanciera se puede catalogar como un hito en este tipo de problemas en el Valle de Aburrá, incluso del país, ya que la condena no es para la constructora, sino para la fiduciaria a la que se le probó la mala administración de los recursos.

“Hay dos proyectos exactamente iguales en el sur del Valle de Aburrá y en Itagüí que se llaman San José Natura y Flora, donde sumados con este suman más de 2.200 familias afectadas por la misma fiduciaria en idénticas circunstancias”.

La condena obliga a pagar a las víctimas el 100% de los recursos aportados más la indexación sobre la misma cifra y es de una instancia, recalcó el jurista.