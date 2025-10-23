En Briceño están escaseando algunos artículos y pide de nuevo apoyo para los desplazados

Briceño- Antioquia

En el municipio de Briceño permanecen 2.200 campesinos y campesinas; 998 familias reciben atención mientras se generan las condiciones de seguridad por parte de las autoridades para su retorno, el cual hoy aún no hay. Pero con el paso de los días los alimentos escasean, pese a que muchas entidades y municipios vecinos se han sumado a este apoyo.

El alcalde Noe Espinosa agradeció el apoyo que ha recibido de las autoridades departamentales, Defensoría del Pueblo y Bienestar Familiar, pero ante la cantidad de personas que permanecen en la cabecera municipal, pide más ayudas.

“Ya se nos va escaseando mucho el tema de proteína. Te cuento un dato: que todos los días estamos sacrificando dos cerdos, porque estamos atendiendo a más de dos mil personas. Entonces, aquí sí pedimos apoyo también a los que deseen donarnos y ayudarnos, sobre todo con el tema de víveres, proteína, y también, pues, para los niños, sobre todo, polvo y pañales. Es lo que más estamos pidiendo, porque ya sentimos escasez aquí, en la zona urbana”, dijo el alcalde.

Indica que por ahora no se ha pensado en declarar calamidad pública, ya que esperan que próximamente se sume la Cruz Roja Internacional y la Comunidad Popular de Noruega con alimentos.