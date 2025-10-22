Se activa PMU en Puerto Colombia por el paso de la tormenta tropical ‘Melissa’

Ante los vientos que podrían alcanzar hasta 84 km/h por el paso de la tormenta tropical ‘Melissa’, en Puerto Colombia se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar acciones de prevención y respuesta ante posibles emergencias.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Saúl Leiva, informó que el municipio realiza monitoreo constante en los 18 kilómetros de playa, con el apoyo de organismos de socorro y la Defensa Civil.

Restricciones y recomendaciones

Leiva anunció que se restringe el zarpe de embarcaciones pequeñas, mientras se mantenga la alerta por los fuertes vientos y el incremento del oleaje.

“Hoy el municipio de Puerto Colombia activó un Puesto de Mando Unificado para monitorear en tiempo real los efectos de la tormenta tropical ‘Melissa’, que registra vientos de hasta 84 kilómetros por hora. Hemos restringido el zarpe de embarcaciones de menor calado y contamos con un equipo interdisciplinario preparado para tomar decisiones ante cualquier cambio del fenómeno natural”, dijo Leiva.

Asimismo, recomendó a los pescadores estar atentos a las ráfagas y a las olas que superan los tres metros de altura, y pidió acatar las indicaciones de las autoridades marítimas para evitar accidentes.

Vigilancia en playas

Más de 50 salvavidas se encuentran desplegados en las zonas turísticas del municipio, realizando monitoreo preventivo.

El funcionario señaló que, por el momento, no se han establecido restricciones para los bañistas, pero reiteró el llamado a la precaución y a seguir las recomendaciones de seguridad durante el paso del fenómeno natural.

“El llamado es a los pescadores y embarcaciones pequeñas a acatar las restricciones por seguridad. Contamos con 55 unidades de rescate monitoreando los 18 kilómetros de playa, donde por ahora las condiciones son favorables y no hay restricciones para los bañistas”, explicó.