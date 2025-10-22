Taxímetro podría llegar a Barranquilla en 2026 ante altas tarifas de carreras

Durante los últimos días, las líneas de Caracol Radio se llenaron de quejas por los elevados precios en los servicios de taxi en Barranquilla. Muchos usuarios aseguran que las tarifas aumentaron sin justificación, especialmente en horas pico y durante eventos masivos.

Según Jorge Guerrero, presidente del sindicato Sinchotaxis, algunos conductores estarían incrementando los valores sin autorización, aprovechando la cercanía de la temporada de fin de año.

“Como cada fin de año, algunos taxistas comienzan a incrementar las tarifas sin autorización, argumentando que no tienen primas o prestaciones. Esos sobrecostos, en muchos casos, rayan en la especulación y terminan afectando la confianza del usuario. Nuestra invitación al gremio es siempre cobrar lo justo, para que el pasajero no se ahuyente ni migre al transporte ilegal”, explicó.

Taxímetro digital en 2026

Guerrero anunció además que el proyecto del taxímetro digital fue retomado este año y podría ponerse en marcha en el primer semestre de 2026. Con esta herramienta, los usuarios podrán conocer el valor exacto del trayecto y evitar cobros abusivos.

“Este año, afortunadamente, se retomó el proyecto del taxímetro digital para Barranquilla. Ya se presentó un modelo con tecnología de punta que ofrece múltiples beneficios, sobre todo para el usuario: mayor seguridad, monitoreo constante y control desde un centro de despacho en toda la ciudad. La autoridad del área metropolitana lidera nuevamente este proceso, que actualmente avanza en su fase jurídica y de adecuación. Según las proyecciones, el taxímetro podría entrar en funcionamiento en el primer semestre de 2026, si todo marcha según lo previsto.”, señaló el dirigente.

Llamado a la transparencia

El presidente de Sinchotaxis recordó que la tarifa mínima vigente es de 8.000 pesos y reiteró el llamado a mantener la transparencia en el servicio. También invitó a los pasajeros a denunciar cualquier irregularidad y exigir el respeto a las tarifas oficiales.