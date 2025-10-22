Barranquilla acoge nueva edición del Congreso Colombiano de la Construcción: conozca los invitados

Desde este 22 al 24 de octubre, Barranquilla acogerá el Congreso Colombiano de la Construcción, el evento más relevante para la industria edificadora del país.

Este evento es organizado por Camacol bajo el lema ‘Juntos Construimos Futuro’. El encuentro reunirá a líderes nacionales e internacionales en torno a temas clave como vivienda, desarrollo urbano, sostenibilidad y democracia institucional, en un contexto decisivo para Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Participantes destacados

Entre los participantes se destacan altos funcionarios como el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez; el vicepresidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis; el procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos, junto a empresarios, periodistas y precandidatos presidenciales, quienes debatirán sobre el presente y futuro del país desde la perspectiva del sector construcción.

Además, se darán cita 14 precandidatos presidenciales durante el congreso. “Tenemos una gran agenda. Estarán estos candidatos debatiendo de temas importantes”, dijo Jorge Segebre, presidente de la Junta Directiva Nacional de Camacol.

Por otro lado, el directivo del sector de la construcción indicó que, pese a que el Gobierno nacional eliminó los subsidios de vivienda, Barranquilla ha venido creciendo en la compra de viviendas de interés social.

El evento también será un laboratorio de pensamiento, un espacio de networking estratégico y una vitrina de innovación. Entre sesiones magistrales, debates con candidatos presidenciales, foros de medios, visitas comerciales y espacios interactivos, se generarán alianzas que impactarán a las ciudades y regiones del país.