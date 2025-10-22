¿Eres estudiante y quieres participar en convocatoria “La Beca de tu Vida”?: este es el paso a paso

La Alcaldía de Barranquilla abrió la convocatoria del programa “La Beca de tu Vida”, una iniciativa que busca garantizar el acceso a la educación superior de los estudiantes egresados de colegios oficiales del Distrito.

Con este beneficio, los jóvenes podrán cursar la carrera de su elección en universidades acreditadas en alta calidad, con matrícula totalmente financiada.

Es importante recordar que uno de los requisitos indispensables para acceder a la beca es contar con la admisión previa en un programa de pregrado. Son 20 cupos para medicina y 30 para otras carreras.

Link del formulario de inscripción

Este es el enlace donde podrás acceder para participar en la convocatoria: https://barranquilla.gov.co/la-beca-de-tu-vida

En esta convocatoria únicamente se encuentran habilitados los estudiantes de grado 11 de instituciones educativas oficiales del Distrito de Barranquilla que hayan obtenido un puntaje igual o superior a 370 en las pruebas Saber 11 del año en curso.

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, dijo que “la Alcaldía de Barranquilla regresa nuevamente con lo prometido, con la beca de tu vida, la que te va a permitir que puedas estudiar la carrera que tú quieras en la universidad acreditada que tú quieras en la ciudad de Barranquilla. Requisitos, ser estudiante de 11 en el año 2025 en un colegio público de la ciudad de Barranquilla Segundo, que hayas sacado más de 370 puntos Tercero, que pertenezcas a los estratos 1, 2 o 3 del Sisben, es muy fácil ”.