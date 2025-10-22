Sabores del Valle del Cauca fortalecen lazos culturales y campesinos en República Dominicana

Desde el pasado 18 de octubre, un grupo de productores campesinos del Valle del Cauca se encuentra en la provincia de Hato Mayor, República Dominicana, participando en el Encuentro de Saberes y Sabores Ancestrales.

Este espacio internacional, organizado por el Movimiento Campesino Dominicano, reúne a hombres y mujeres que trabajan por mantener vivas las tradiciones culinarias y los valores de la agricultura familiar.

El propósito del encuentro es fortalecer la identidad cultural y la economía campesina a través del intercambio de experiencias, la formación técnica y el diálogo sobre los saberes ancestrales que definen a cada territorio.

Sabores del Valle

El Valle llegó a República Dominicana con una muestra de su riqueza gastronómica: el viche, el pan artesanal, el café y el yogurt campesino.

Cada uno de estos productos representa el resultado del trabajo comunitario, el respeto por la tierra y la transmisión de conocimientos que pasan de generación en generación.

En el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, INFOTEP, de Hato Mayor, los productores colombianos iniciaron su participación con clases teórico-prácticas.

Entre ellos, Fulbio Astorquiza, agricultor y panadero del corregimiento El Hormiguero (Cali), compartió un taller sobre pan artesanal de masa madre.

“Más que enseñar una receta, compartimos una manera de vivir y de respetar los tiempos de la tierra”, señaló Astorquiza, quien además es panadero certificado y defensor de la producción local sostenible.

Por su parte, el investigador del viche/biche, Fernando Rodríguez, de la iniciativa Marimba y Viche para Todos, presentó una charla sobre la tradición del viche como patrimonio del Pacífico colombiano.

En su intervención, destacó la importancia de reconocer la diversidad cultural y las herramientas científicas que permiten que esta bebida ancestral siga presente dentro de los marcos legales y comerciales actuales.

Aprendizajes compartidos

La agenda del encuentro, que se extenderá hasta el 25 de octubre, incluye conferencias, talleres, muestras gastronómicas y visitas de inmersión a proyectos agroproductivos. Estas actividades permiten el intercambio de conocimientos entre campesinos dominicanos y colombianos, fomentando la cooperación y la creación de redes de apoyo entre comunidades rurales.

Asimismo, los anfitriones han compartido sus propias experiencias en torno a la producción agrícola sostenible y la conservación de los saberes locales.

Según Alicia Rojas, presidenta de la Federación de Asociaciones y Cooperativas de Productores Agropecuarios de la Provincia de Hato Mayor, FEDACOOPAHAM, “nos sentimos muy agradecidos de poder compartir nuestra gastronomía y fortalecer el sector agropecuario entre República Dominicana y Colombia, especialmente con el Valle del Cauca”.