Esterilizar también es recuperar Cali: un acto de amor y responsabilidad

Cuidar a quienes no tienen voz también es una forma de recuperar Cali.

Bajo esta premisa, el gobierno caleño impulsa una campaña de sensibilización sobre la importancia de esterilizar a perros y gatos, machos y hembras, como un acto de responsabilidad y compromiso ciudadano.

Más allá de ser un procedimiento médico, la esterilización se presenta como un acto de amor que ayuda a construir una ciudad más consciente, solidaria y humana.

Según los expertos, la esterilización reduce el riesgo de enfermedades graves, especialmente en las hembras, debido a que previene infecciones uterinas, elimina la posibilidad de tumores de ovario o útero y disminuye la aparición de tumores mamarios si se realiza antes del primer celo.

Beneficios

En el caso de los machos, la castración elimina el riesgo de cáncer testicular y otros problemas asociados al sistema reproductivo.

Además, mejora el comportamiento y reduce los riesgos derivados de la maduración sexual, como la marcación territorial, las peleas y la exposición a accidentes.

La médica veterinaria Valeria Santina, del Centro de Bienestar Animal, CBA, explicó que el momento ideal para esterilizar a las mascotas es después de los seis meses de edad, preferiblemente pasado el primer año.

“Realmente lo ideal con la esterilización es que cumplan una maduración sexual. Entonces se recomienda que sea después de los seis meses de edad, idealmente después del año”, señaló la profesional.

Frente al mito de que no es recomendable esterilizar animales adultos o mayores, la veterinaria aclaró que no existe ningún riesgo, siempre que el animal reciba una evaluación previa.

“No, realmente eso es un mito. Siempre y cuando haya su chequeo previo y el médico veterinario indique que está apto para el procedimiento, no hay ningún tipo de inconveniente en pacientes geriátricos”, precisó Álvarez.

Un llamado

Desde la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, Uaepa, se hace un llamado a los caleños para que asuman la esterilización como una decisión de cuidado y prevención.

“Invitamos a los caleños para que esterilicen a sus mascotas y así podamos prevenir todas estas enfermedades. Es un procedimiento que representa bienestar para sus ‘peluditos’ allá en casa”, concluyó la médica Valeria Santina.