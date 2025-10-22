Cali vibra con la fase final de los Juegos Intercolegiados 2025

La capital del Valle del Cauca se convirtió desde este lunes 20 de octubre en el epicentro del deporte escolar colombiano con el inicio de la fase final de los Juegos Intercolegiados 2025, evento que congrega a más de 7.000 jóvenes atletas provenientes de 33 delegaciones del país.

Durante la jornada inaugural, los escenarios Pedro Grajales y Francisco Chois fueron testigos de las primeras competencias de atletismo, voleibol y boxeo, mientras en Palmira se abrió el calendario con las pruebas de taekwondo.

El Ministerio del Deporte presentó los detalles de esta fase definitiva, que incluye 16 disciplinas individuales, 10 de conjunto y tres para-deportes. Además, los campeones de cada modalidad y sus entrenadores recibirán incentivos especiales en implementación deportiva.

El Valle del Cauca, potencia histórica del deporte formativo, aporta un importante número de instituciones participantes en disciplinas como atletismo, levantamiento de pesas, judo, natación, tenis, patinaje, ajedrez y lucha, reafirmando su liderazgo a nivel nacional.

Entre las etapas municipales y la final nacional, los Juegos Intercolegiados han movilizado a más de 588.000 estudiantes de entre 7 y 17 años, junto a 27.000 entrenadores y personal de apoyo, representando a 10.327 instituciones educativas de todo el territorio nacional.

La competencia se extenderá hasta el 8 de noviembre, fecha en la que se coronarán los nuevos campeones escolares de Colombia.