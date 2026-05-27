Jaime Raúl Salamanca apoya a Yamir López para las elecciones atípicas de Tunja

El Representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, indicó que Yamir López sería su candidato a las elecciones atípicas a la Alcaldía de Tunja / Foto: Suministrada.

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya expidió el Decreto 0402 del 27 de mayo de 2026 mediante el cual se convoca elecciones atípicas en Tunja y desde ya los partidos políticos empiezan a definir sus candidatos.

En diálogo con Caracol Radio el Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca anunció desde ya que respaldará al exdiputado, Yamir López, aunque la decisión la tomarán los congresistas y directivas del partido.

“Lo que debe hacer en momentos de dificultad es tener candidato y presentar un nombre a consideración de los tunjanos para ayudar a superar la crisis y hacer esa transición necesaria para que el siguiente alcalde marque la mirada que necesite Tunja y pueda salir adelante. Yo soy de la idea que deberíamos apoyar a Yamir López como candidato a la alcaldía de la ciudad, pero esa decisión aún no está tomada, la tenemos que tomar todos los congresistas, el comité del Partido Verde, todas las fuerzas que hacemos parte de la colectividad en Tunja pensando en lo mejor para la ciudad”.

Aseguró el congresista que más allá de las elecciones atípicas, el partido Alianza Verde seguirá invirtiendo en Tunja.

“Independientemente de si tenemos o no candidato, tenemos que seguir ayudándole a la ciudad. Hoy estamos arreglando las vidas de la capital con recursos liderados desde el Verde en la gobernación de Boyacá. Estas inversiones en salud, que es la dotación de la Clínica María Josefa Canelones, son $25.000 millones, plata que gestionamos y logramos los Verdes con el apoyo del señor ministro de salud. La inversión en el Hospital Universitario San Rafael por $116.000 millones en estas dos vigencias y el proceso de contratación inicia ya. Ahora bien, necesitamos independientemente de quien sea el alcalde, insisto que le ayudemos a la ciudad para no agravar la crisis y permitir una transición tranquila para que el siguiente gobierno, pueda sacar adelante una ciudad que tiene problemas en materia de seguridad, movilidad y acceso a empleo, especialmente a la población joven”.

La inscripción de candidatos se realizará del 28 de mayo al 11 de junio y las votaciones para elegir al nuevo alcalde de Tunja se harán el domingo 26 de julio.