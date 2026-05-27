Aguas de Cartagena realiza intervención en alcantarillado sanitario del centro histórico

Con tecnología de punta, Aguas de Cartagena interviene un nuevo frente de trabajo en el Centro Histórico de la ciudad para sustituir 124 metros lineales de tubería de 300 milímetros del sistema de alcantarillado sanitario que cumplieron su vida útil, en la avenida Escallón.

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La obra avanza en un 50% y se espera culminar la próxima semana, pese a la complejidad del terreno excavado, a la profundidad de las tuberías y a la estrechez de la zona de trabajo, ubicada detrás del edificio en donde funciona la Rama Judicial de Cartagena.

La restitución de esta infraestructura es ejecutada con el sistema de perforación dirigida o tecnología sin zanja, que permite reemplazar la tubería existente sin necesidad de realizar excavaciones extensivas a lo largo de toda la vía, además minimiza el impacto del tránsito vehicular, reduce las afectaciones, ofrece mayor eficiencia y durabilidad en la nueva red instalada y se realiza en menor tiempo de ejecución.

Para realizar otra maniobra de inserción de un segundo tramo de red ha sido necesario aplicar el cierre de la Calle del Tablón, este miércoles 27 de mayo de 2026, desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Este cierre vial se lleva a cabo con el acompañamiento del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), entidad con la cual se coordinaron los siguientes desvíos vehiculares para mejorar la movilidad en la zona:

Los conductores de vehículos que habitualmente transitan por la Calle del Tablón para llegar a la Avenida Venezuela deberán desviarse por la Calle Primera de Badillo o Carrera 7 y continuar hasta la Calle de La Tablada, seguir hacia la Carrera 9, vía a la cual temporalmente se le modificará el sentido vial para permitir la salida hacia el sector del Éxito de La Matuna.

Desde allí, podrán incorporarse nuevamente a la Avenida Escallón Villa y continuar hacia la Avenida Venezuela.

Aguas de Cartagena sigue adelante con la realización de obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del alcantarillado sanitario para mejorar las condiciones del servicio y bienestar comunitario.