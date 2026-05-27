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27 may 2026 Actualizado 16:12

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Capturaron a alias Perilla presunto distribuidor de drogas en Cartagena

Una acción coordinada entre Armada y Policía Nacional permitió la captura de este presunto delincuente

Cayó &#039;El Perilla&#039;. // Policía Metropolitana de Cartagena

Cayó 'El Perilla'. // Policía Metropolitana de Cartagena

Cayó &#039;El Perilla&#039;. // Policía Metropolitana de Cartagena
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Operativos contra el tráfico de estupefacientes permitieron la captura de un presunto distribuidor de estas sustancias en el sur de la ciudad

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A través de un trabajo interinstitucional, entre la Armada y la Policía Nacional, se desplegaron operativos en el barrio El Pozón, logrando la captura de alias “Perilla”, de 26 años, a la altura del conjunto residencial Ciudadela de la Paz.

Durante el procedimiento, le fueron incautadas 64 papeletas de cocaína, 13 pastillas de éxtasis y dosis de tussi. Así mismo, le fue encontrada en la pretina del pantalón una pistola 9 milímetros, un cardador y tres cartuchos.

Al parecer, este sujeto sería el distribuidor de sustancias alucinógenas en este sector de la ciudad. El capturado presenta tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes y abuso de confianza.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 2.900 personas por diferentes delitos, entre ellos, 1.494 por el delito de tráfico de estupefacientes.

“Seguimos obteniendo resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad y reiteramos el llamado a la ciudadanía para denunciar y cooperar con las autoridades, permitiendo capturar y judicializar a quienes afectan la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.

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