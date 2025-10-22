Álvaro Uribe se pronuncia tras absolución del Tribunal Superior de Bogotá: “Siempre dije la verdad”

“He dicho la verdad a lo largo de esta extensa vida pública”, dijo el expresidente Álvaro Uribe desde su finca en Rionegro en referencia a la absolución del Tribunal Superior de Bogotá a los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

El exmandatario consideró que el proceso que se llevó en su contra hizo que a justicia y la Procuraduría gastaran sus recursos durante años, por lo que pidió perdón a esas instituciones y dijo que, durante todo el juicio, siempre se denendió en la verdad.

“Gracias a mis compatriotas y tantas personas de la comunidad internacional por sus mensajes, su apoyo y sobre todo, por sus oraciones, agradezco la solidaridad de tantos compañeros de lucha y hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso, como el doctor Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada, rápidamente puedan superar sus dificultades”, dijo el expresidente.

Tribunal Superior de Bogotá absuelve a Álvaro Uribe Vélez

Recordemos que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La decisión del Tribunal revocó la condena de 12 años de prisión que se le había impuesto en primera instancia, declarándolo inocente de todos los cargos. Como resultado, su condena anterior quedó sin efecto. Se menciona que esta decisión puede ser objeto de un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Esta fue la reacción del expresidente Álvaro Uribe (@AlvaroUribeVel) al ser cuestionado sobre el recurso de casación que la contraparte presentará en este proceso en su contra.



Vía @SC_Periodista_ https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/zqQBw3VWwg — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 22, 2025

¿Por qué se había imputado en primera instancia a Álvaro Uribe?

Las acusaciones principales por las que fue condenado en primera instancia el expresidente Álvaro Uribe eran:

Soborno en actuación penal: Por presuntamente haber buscado, a través de terceros (principalmente su abogado Diego Cadena), sobornar o prometer beneficios a exparamilitares (como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, alias “Diana”) para que cambiaran sus declaraciones y lo favorecieran en el proceso que cursaba en su contra, o para que declararan contra Iván Cepeda.

Por presuntamente haber buscado, a través de terceros (principalmente su abogado Diego Cadena), sobornar o prometer beneficios a exparamilitares (como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, alias “Diana”) para que cambiaran Fraude procesal: Por presuntamente haber intentado inducir a error a las autoridades judiciales (la Corte Suprema de Justicia) con testimonios manipulados o falsos, buscando que se archivara la investigación en su contra o que se abriera un proceso contra el senador Cepeda.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esta condena fue revocada hoy por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia.El caso pasa a su etapa final en la jurisdicción ordinaria con el recurso de casación, y la decisión definitiva la tendrá la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el expresidente está absuelto y sin restricciones legales para la participación política.

Noticia en desarrollo...