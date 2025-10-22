Llega el primer Festival del Chocolate en Santander: 23 y 24 de octubre en Girón

Bucaramanga

El municipio de Girón se convertirá este 23 y 24 de octubre en el escenario del cacao con la realización del Primer Festival del Chocolate en Santander, un evento que busca resaltar la riqueza cultural, artesanal y gastronómica del departamento en torno a uno de sus productos insignia.

Así lo confirmó Pilar Gómez, directora de proyectos de la Fundación Carlota, quien explicó que la actividad se desarrollará principalmente en el Parque de las Nieves, donde se instalará una vitrina comercial con la participación de chocolateros, artesanos, pasteleros y emprendedores del sector.

“El festival es una apuesta para fusionar la riqueza del cacao y el chocolate con la artesanía y la gastronomía local”, señaló Pilar Gómez, destacando que el evento es realizado por la Fundación Carlota, con su marca ‘Carlota Chocolat’ y cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Girón, a través de su Secretaría de Cultura y Turismo, y la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Sabor, arte y turismo: actividades del Festival del Chocolate

Durante los dos días se realizarán también conversatorios temáticos sobre gastronomía, turismo sostenible e innovación en cacao y chocolate. Uno de los encuentros más esperados será el Conversatorio Gastronómico, que se desarrollará el 23 de octubre en la sede del Fogón Gironés, donde chefs y pasteleros abordarán cómo se ha integrado el cacao en la cocina local.

Además, en el espacio cultural '4 Colectivo’, una galería en la que se realizará una exhibición artística que retrata la historia y el contexto del chocolate, junto con paneles dedicados al turismo sostenible y la innovación chocolatera.

Horario del Festival del Chocolate este 23 y 24 de octubre

El festival abrirá sus puertas desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., ofreciendo a los visitantes una experiencia multisensorial donde el sabor, el arte y la tradición santandereana se unen para celebrar al cacao, el llamado “grano de oro” del trópico.