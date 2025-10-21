La singular apuesta pedagógica que generó armonía en un colegio público de Bucaramanga

Bucaramanga

A Carolina Isabel Montes Perea, hija y sobrina de maestras le inculcaron el pensamiento crítico; el análisis de las noticias y el hábito de la lectura; unos minutos después de recibir uno de los tres Galardones a la Excelencia que entrega anualmente la Cámara de Comercio de Bucaramanga a experiencias significativas en educación les contó a los periodistas de Caracol Radio que “siempre tuvo una voz en casa lo cual le ayudó a reflexionar y entender su realidad”.

El proyecto de la profesora Montes Perea es un ejercicio de aprendizaje basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente enfocados en asuntos de género; protección del ambiente y construcción de paz para la convivencia y la ciudadanía”.

Dicho de otro modo, los estudiantes de bachillerato y de primaria del colegio Claveriano Fe y Alegría del norte de Bucaramanga desarrollaron diferentes actividades didácticas como juegos de resolución de problemas para trabajar temas de convivencia teniendo en cuenta que viven en un sector vulnerable.

La docente explicó que “a través del fomento del aprendizaje del Inglés, los estudiantes más grandes educaron a los más pequeños” lo cual impactó de manera positiva en la convivencia en la institución educativa.

“Hoy los estudiantes son más respetuosos; atienden los canales regulares de convivencia y conceden importancia al buen trato hacia sus compañeros y docentes” afirmó la profesora Montes. “Ahora entienden mejor sus emociones y se observa un ambiente de mayor armonía”, aseguró en la entrevista.

La trayectoria de la profesora Montes

El proyecto Claveriano Bilingüe empezó con la llegada de Carolina al colegio; relató que fue nombrada en propiedad en julio de 2024. Resaltó que la comunidad educativa lleva una década trabajando en convivencia y círculos afectivos bajo el liderazgo de la rectora del plantel, Olga Villamizar.

La profesora Montes Perea contó que estudió de manera simultánea Licenciatura en Inglés y Derecho en la Universidad Industrial de Santander, UIS. Tiene 29 años, pero ya hizo una maestría en Derechos Humanos; además, adelanta un doctorado en Educación.

Como si fuera poco, agregó que trabaja como líder de una clínica jurídica en temas de protección animal. “Además soy la profesora de Inglés del colegio Claveriano”, remarca con una sonrisa.

La llegada al Claveriano

La licenciada y jurista cuenta que el arribo al barrio del norte de Bucaramanga “fue un golpe de realidad. Salí de mi burbuja académica pues venía trabajando como docente universitaria en entornos mucho menos hostiles”.

Aceptó que al inicio el tema de la convivencia con los estudiantes fue complejo, “pero con el tiempo se afianzaron los lazos afectivos; era lo que me faltaba pues yo he trabajado con el ministerio de Educación en estrategias de bilingüismo en la creacióny diseño de estrategias. Esta fue la oportunidad de llevar los conocimientos a la práctica”.

Sus convicciones

Frente a la motivación para haber aceptado el nombramiento en un colegio público de un sector vulnerable de Bucaramanga expresó que concibe la educación desde el amor y como una herramienta de transformación social; “hago parte de un ejercicio de resistencia histórica; tengo la convicción de que sí se puede trabajar desde la paz y la convivencia; desde la sostenibilidad y creer en la posibilidad de un mundo mejor con las mentes más pequeñas”.

A la pregunta de dónde forjó esas convicciones aludió a que es estudiante de colegio público, la Normal Superior de Bucaramanga y de la universidad pública. También habló de la formación en el hogar de las maestras, sus tías y su mamá quien labora en un colegio, también público de Lebrija, Santander.

Antes de la despedida contó que empezó a leer con estudiantes de Derecho “El Otoño del Patriarca” de Gabriel García Márquez como una manera de analizar el poder. “Estamos en ese ejercicio; intentamos engancharlos con juegos; es tratar de innovar; es la seducción a través de la pedagogía”.