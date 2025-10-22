Alcaldía de Bogotá hace llamado a precandidatos a no contaminar espacio público con propaganda

En plena campaña política, las paredes de Bogotá se han llenado de afiches y pancartas de precandidatos presidenciales.

En varias zonas de la ciudad, las personas pueden ver esta propaganda que poco a poco se va adueñando de la ciudad y que se ha vuelto una problemática de contaminación visual.

Desde el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá (DADEP) han hecho una solicitud formal a todos los precandidatos, partidos y movimientos políticos de no seguir pegando afiches y contaminando la ciudad.

“Que la campaña sea cuidar a Bogotá, que la campaña sea respetar lo público. Esto, del partido que sea, nos hace daño a todos”, aseguró la directora del DADEP, Lucida Bastidas.

La funcionaria pidió a la ciudadanía a denunciar a través de los canales de la Alcaldía la contaminación visual de la ciudad.

“Necesitamos que ni Juan, ni Daniel, ni Iván, ni absolutamente nadie estén afectando el espacio público”, indicó Bastidas.

Asimismo, invitó a los precandidatos a usar maneras alternativas para llegar a los públicos.