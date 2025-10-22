Desde Hidroituango se liderará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

Medellín, Antioquia

Este miércoles, 23 de octubre a las 9:00 a.m., Colombia vivirá una nueva jornada del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El ejercicio pondrá a prueba la capacidad de coordinación y reacción de entidades nacionales y locales frente a distintos escenarios de riesgo, como fenómenos naturales, emergencias tecnológicas, situaciones biosanitarias y eventos con aglomeración de público.

De acuerdo con la UNGRD, este año se articularán 32 departamentos, 1.054 municipios, 17 sectores y 91 entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). En Bogotá, la jornada iniciará a las 10:30 a.m..

Evaluación desde Hidroituango

Por primera vez, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, evaluará en tiempo real el ejercicio desde la Central Hidroeléctrica de Ituango, en Antioquia. Allí se simulará una creciente del río Cauca que activará el sistema de alarmas instaladas, generará una alerta roja y motivará evacuaciones preventivas en los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí.

“Mañana, a las nueve de la mañana, Colombia vivirá una nueva jornada del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Este año ponemos el foco en la atención de animales y en la protección financiera como ejes para fortalecer la resiliencia de las familias. Participar es un acto de compromiso y responsabilidad. Estaremos desde Hidroituango y de manera simultánea en más de mil municipios”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Nuevos enfoques en la gestión del riesgo

En esta versión, el Simulacro Nacional incorpora tres nuevas temáticas que buscan ampliar el alcance del ejercicio:

La atención de animales en situaciones de emergencia.

en situaciones de emergencia. La protección financiera de las familias frente a desastres.

de las familias frente a desastres. El fortalecimiento de los Fondos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo.

Estos componentes se suman a las prácticas de evacuación, simulación de emergencias y articulación institucional que ya hacen parte del protocolo habitual de la jornada.