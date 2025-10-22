¡Gran aumento! Precio del dólar en Venezuela para el 22 de octubre, según Banco Central de Venezuela

Durante varias semanas se ha hecho noticia mundial las tensiones que se han evidenciado entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela, pues se han realizado diferentes despliegues militares en las costas del país bolivariano, se atacaron seis embarcaciones acusadas de narcotráfico y se llevaron a cabo amenazas sobre el territorio aéreo de dicho país. En días pasados, el mandatario del país norteamericano, Donald Trump, aseguró que dentro de Venezuela, se encontraban agentes encubiertos de la CIA realizando operaciones secretas.

Estos hechos han aumentado la expectativa del mundo sobre que sucederá, y de igual forma, la preocupación en todos los ciudadanos venezolanos, quienes se encuentran a la espera de si el gobierno de Estados Unidos, realizará alguna intervención por vía terrestre en su país. En medio de todo esto, un senador estadounidense, aseguró que en la mira de su país también se encontraba Colombia, país al cual estaban próximos de imponerle nuevos aranceles mucho mayores, esto como represalias por un supuesto apoyo al narcotráfico.

Propuesta de Venezuela a Colombia

En medio de estas acusaciones, Trump aseguró que el presidente colombiano, Gustavo Petro, era un “lunático”, y también lo acusó de ser un “líder del narcotráfico”. Pues bien, luego de dichas declaraciones, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que Colombia podía contar con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), esto frente a las declaraciones difundidas por el gobierno norteamericano, que según el ministro, consideraba como amenazas.

Además de esto, el líder de la defensa venezolana, estableció que al llamar al mandatario colombiano como un “narcotraficante”, no solo era una ofensa hacia el presidente, sino que se debería tomar como una falta de respeto a todo el pueblo colombiano.

Precio del dólar en Venezuela

En países como Colombia, expertos han asegurado que las tensiones con Estados Unidos, harán que el precio de la divisa americana crezca, sin embargo, en el caso del país bolivariano, se ha evidenciado un aumento constante durante 2025, desde antes que se estableciera el conflicto con EE.UU.

Para el día de hoy, el dólar se fortaleció nuevamente frente a los bolívares, pues su precio aumento en un valor cercano a los $3 Bs, un valor mayor al incremento que se ha evidenciado en los últimos días, que se ha mantenido por debajo de los $2 bolívares.

Según esto, y teniendo como base la información publicada por la página web del Banco Central de Venezuela, el precio del dólar estadounidense para el día de hoy, 22 de octubre, es de $210,2825 Bs.

Precio del dólar en Colombia

El precio del dólar presentó una nueva disminución frente al valor del día de ayer, 21 de octubre, sin embargo, en los últimos días se ha evidenciado un aumento en su precio, según los expertos, influenciado por las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

La disminución del día de hoy, fue de $14 pesos colombianos, y según la información publicada en la página web del Banco de la República, el precio de dólar que regirá para el día de hoy, 22 de octubre, es de $3.876 pesos colombianos.

