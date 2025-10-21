Colombia tiene la voluntad política de desescalar la situación con Estados Unidos: Rosa Villavicencio

Mucha incertidumbre genera la nueva tensión entre Gustavo Petro y Donald Trump para los colombianos, pero en el gobierno también produce varias incógnitas sobre lo que puede traer para el país.

Las preocupaciones rodean en torno a la posible imposición de nuevos aranceles y del retiro de subsidios que pueden afectar a la economía colombiana.

Estas preocupaciones las abordó la canciller Rosa Villavicencio, en una entrevista con el País, en la que puntualizó en que el gobierno colombiano tiene toda la voluntad política de desescalar la situación con Estados Unidos.

La canciller explicó que el plan del Gobierno para mediar en esta nueva crisis, consiste en calmar los ánimos para que primen los intereses nacionales y económicos del país. Para esto, se reunieron con el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamana, quien acudió al llamado de manera voluntaria.

En la reunión en la que también participó el presidente Gustavo Petro y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García, se puso sobre la mesa la necesidad de continuar con líneas diplomáticas con Estados Unidos y utilizar el diálogo para esquivar posibles sanciones.

La canciller admitió que la situación está tensa entre los dos países, no solo por la escalada de comentarios entre los dos mandatarios, sino por la situación con los misiles en el mar Caribe, y la advertencia de Donald Trump de