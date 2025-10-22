Venezuela ofrece sus fuerzas armadas a Colombia en medio de tensiones con EE.UU.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este martes que Colombia cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante lo que considera “amenazas” de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump acusara a su homólogo de la nación andina, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”.

“Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo de Colombia debe saber que cuenta de este lado con el apoyo moral, físico y el despliegue en nuestro territorio para enfrentar todas las amenazas que se ciernen sobre la frontera”, aseguró Padrino López en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de Defensa venezolano indicó que Estados Unidos señala a Petro como “narcotraficante” y, consideró, que esa “ofensa” es también hacia los ciudadanos colombianos y las fuerzas militares del país vecino.

“El que no diga sí, se arrodille y diga sí, baje la cabeza ante el imperialismo norteamericano, ya corre el riesgo de ser señalado como narcotraficante, esa es la estrategia, burda, una estrategia estrafalaria”, añadió.

Colombia y Estados Unidos enfrentan una nueva escalada de tensiones en la relación bilateral luego de que Petro expusiera sus diferencias con Trump respecto a su política antidrogas, en especial por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de Venezuela, como parte, según Washington, de una campaña contra el narcotráfico.