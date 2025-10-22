Contraloría advierte falta de acciones por casos de desnutrición de niños indígenas en Risaralda

La Contraloría General de la República señala que en Risaralda persisten las fallas estructurales que limitan el impacto de atención a la primera infancia indígena de Pueblo Rico, en donde se ha evidenciado que todavía no hay un seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-187 de 2018, que declara la vulneración de derechos fundamentales de comunidades indígenas de esta localidad, ubicada al occidente del departamento, especialmente de niños y niñas por omisión estatal en el acceso efectivo a salud, alimentación y agua potable, y ordena al Estado desarrollar un plan de acción intersectorial y territorialmente concertado para superar esa situación.

Según el más reciente informe de la Secretaría de salud de Risaralda, que se basa en las cifras de Sivigila, con corte a agosto de este año, 20 niños y niñas indígenas menores de 5 años han fallecido en Risaralda por enfermedades asociadas a casos de desnutrición.

De las 20 muertes, el 35 % de los casos se clasifican inicialmente como muertes asociadas a infección respiratoria aguda con cinco casos para Pueblo Rico y dos en Mistrató.

Además, hay siete registros de muertes por enfermedad diarreica aguda que corresponde al 35 % del total de los fallecimiento: cuatro casos de Pueblo Rico y tres de Mistrató; en cuanto a desnutrición se tienen seis registros: cinco de Pueblo Rico y uno en Pereira.

Marco Fidel Guasarave, presidente del Consejo Regional Indigena de Risaralda, indicó que todavía faltan acciones de los entes territoriales como del Gobierno Nacional.

“En la parte de desnutrición nos ha golpeado bastante, hay que entrar a articular trabajo especialmente con el Ministerio de Salud que está haciendo caso omiso a los acuerdos establecidos."

Señala la Contraloría que identificaron avances parciales en la atención a la primera infancia indígena en Pueblo Rico, Risaralda, pero estos no son suficientes para materializar la sentencia de tutela donde señalan la vulneración que durante años han sufrido las comunidades indígenas, afectando de manera exponencial a los niños y niñas.

Más del 50 % de los casos de desnutrición asociados a niñas y niños indígenas.

Risaralda reporta un incremento del 3 % en casos asociados a la desnutrición; Pueblo Rico, Pereira, Mistrató, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, son los municipios que más reportan este tipo de casos.

Según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, hasta la semana epidemiológica 35 de este año, se habían reportado 328 casos de desnutrición en menores de 5 años, en Risaralda, teniendo en cuenta que el 50 % de estos casos son menores indígenas.

Diego Alejandro Salazar Velásquez, coordinador de vigilancia epidemiológica del departamento de Risaralda.

“El informe que obtenemos del Sivigila dice que tenemos 328 reportes de desnutrición, significa un incremento del 3% de casos con respecto a la vigencia del añao 2024, todos son menores de 5 años.”

En los últimos meses desde el hospital San Rafael de Pueblo Rico, explicaron, que los niños que han estado llegando por desnutrición o por enfermedades relacionadas, son en su mayoría menores provenientes del Chocó, por lo que el llamado, no es solo para las entidades de Risaralda sino para las entidades de ese departamento.