En alerta Inpec de Risaralda por atentandos en el país; solicitan acompañamiento de la Policía

En alerta están los dragoneantes del Inpec en Risaralda debido a los atentados que se han presentado en ciudades como Cartagena, Cali y Armenia, donde varios han perdido la vida.

Debido a ello, a nivel nacional el Inpec ha tomado varias decisiones como la suspensión de visitas en cárceles de Medellín y de Valle del Cauca y aunque en Pereira esta restricción no se ha dado, si han solicitado acompañamiento por parte de la Policía en diferentes horas del día que son neurálgicas.

Fabio Espinoza, presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Pereira.

“Nosotros hemos venido haciendo los acercamientos con la Gobernación, Alcaldía, porque el tema o el riesgo está en el ingreso y la salida de los establecimientos. Por lo general los atentados que hemos tenido son ingresando al establecimiento o saliendo del establecimiento, es como el modus operandi. Entonces hemos acercado a las diferentes instituciones, Policía, también Ejército, para que de alguna manera también tengan un poco de atención frente al área de acá de lo que es la 40."

Medidas que tomó el Inpec en algunas regiones

considerando que no existe la capacidad de infraestructura para alojar a todos los funcionarios en los ERON. Se solicitó el apoyo permanente de la Policía Nacional y el Ejército Naciona l para garantizar la seguridad de los funcionarios en los horarios de ingreso y salida, así como en los desplazamientos hacia y desde los establecimientos, especialmente en las zonas de mayor riesgo.

l para garantizar la seguridad de los funcionarios en los horarios de ingreso y salida, así como en los desplazamientos hacia y desde los establecimientos, especialmente en las zonas de mayor riesgo. De manera excepcional, se autoriza la implementación de turnos 24x48 en los establecimientos donde la situación lo amerite, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa y reducir los riesgos asociados a la movilidad frecuente del personal.

de las diferentes regionales, atendiendo las condiciones de seguridad de cada territorio. En la Sede Central, esta disposición aplicará a partir del próximo jueves, hasta nueva orden. De forma preventiva y hasta que las condiciones de seguridad lo permitan, se suspenden temporalmente las actividades de labor social comunitaria realizadas por las personas privadas de la libertad.

Los más recientes atentados en contra de miembros del Inpec en Colombia, obligaron a los trabajadores de esta institución en Pereira a extremar las medidas de seguridad, especialmente en los cambios de turno, momento en que se han presentado los atentados sicariales.