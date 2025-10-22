Presidente Petro ordenó al ministro de Defensa militarizar el Darién

Darién

El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, militarizar los municipios del Darién en el marco de una nueva fase de intervención territorial del Gobierno Nacional.

La medida anunciada durante el más reciente consejo de ministros tiene como propósito replicar las experiencias del Catatumbo en Norte de Santander y el cañón del Micay en Cauca, donde el Gobierno ha combinado operaciones militares con programas sociales para abrir paso a soluciones pacíficas y sostenibles frente a los conflictos armados y económicos que persisten en esas regiones.

El mandatario también destacó que el Darién y el Nordeste antioqueño, conectados con el sur de Córdoba, han sido utilizados como corredores del narcotráfico y rutas del tránsito migratorio hacia Estados Unidos, controladas por estructuras del Clan del Golfo.

Intervención territorial

Por el complejo panorama, Petro ordenó además que distintas entidades del Estado, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Transporte, establezcan presencia permanente en el territorio, con el fin de acompañar el despliegue militar con proyectos productivos, infraestructura y atención social.

El mandatario propuso desarrollar actividades agrícolas en zonas selváticas del Darién, como la siembra de plátano y otros alimentos, para reemplazar los cultivos ilícitos y fortalecer la economía campesina. Señaló que con las comunidades se está construyendo un acuerdo para eliminar la hoja de coca, “si el Ejército y el Estado funcionan”, en lo que calificó como un paso clave hacia la transformación del territorio.

En el plano internacional, el presidente anunció que solicitará al Emir de Catar su mediación en el proceso de paz con el ELN, y resaltó el interés del país árabe en el proyecto del ferrocarril interoceánico, que, según dijo, podría convertirse en una oportunidad estratégica para el desarrollo de esa región del occidente colombiano.