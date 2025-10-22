Anuncian ruta Medellín–Curaçao de Z Air con dos vuelos semanales desde noviembre

Medellín, Antioquia

La isla de Curaçao consolida su apuesta por el mercado colombiano con la reanudación de la ruta aérea directa desde Medellín. Según la Oficina de Turismo, hasta septiembre de 2025 más de 39.700 colombianos visitaron el destino, lo que representa un crecimiento del 16 % frente al mismo periodo del año anterior.

Swetlana Schotborg, coordinadora de marketing para Sudamérica y el Caribe, destacó la importancia de Medellín para el turismo de la isla:

“Súperimportantísimo, como el mercado de Colombia, Medellín es el segundo mercado de Colombia más importante para la isla, pues por ejemplo este año de Colombia eran como 39.700 visitantes que visitaron a Curaçao y bueno la inversión que viene de Medellín está creciendo mucho y ahora también que vamos a tener como un vuelo nuevo de Z Air que va a empezar el 24 de noviembre conectando dos veces semanales se acerca a Curaçao mucho más y también tenemos aerolínea Wingo que, si por la demanda, ahora está continuando también su vuelo hasta el próximo año”.

Z Air retoma la conexión

La aerolínea Z Air anunció que volverá a operar la ruta Medellín–Curaçao a partir del 24 de noviembre de 2025, con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes. El trayecto se cubrirá con un Embraer ERJ-140, una aeronave más moderna y cómoda para los pasajeros.

Los horarios establecidos son:

CUR → MDE: 09:30 a.m. – 10:00 a.m.

09:30 a.m. – 10:00 a.m. MDE → CUR: 11:00 a.m. – 1:30 p.m.

“Este relanzamiento representa más que una nueva ruta; es un compromiso renovado para conectar nuestras islas con América del Sur. Con el ERJ-140, nuestros pasajeros disfrutarán de una experiencia de viaje más rápida y cómoda, con horarios convenientes y amigables para el viajero”, afirmó René Winkel, CEO de Z Air.

Una ruta con historia

Z Air había inaugurado por primera vez la conexión Medellín–Curaçao en diciembre de 2021 con un avión SAAB 340B. Sin embargo, la operación fue suspendida en abril de 2023. Dos años después, la aerolínea retoma esta ruta, considerada una de las más populares para los viajeros del Caribe.

Qué ofrece Curaçao al viajero

Schotborg subrayó que la autenticidad cultural y la diversidad de experiencias hacen de Curaçao un destino diferente en el Caribe:

“Mira que en Curaçao, además de los colores bonitos y el mar increíble, tenemos como 55 nacionalidades que viven ahí y eso lo vives en la cultura, lo puedes comer en la oferta culinaria. Hay más de 35 playas, experiencias de wellness, museos y aventuras de mar y tierra. Curaçao es absolutamente diferente a destinos como Punta Cana o Cancún, y además está a solo una hora y media de Medellín”.

Entre los lugares imperdibles mencionó el centro histórico de Willemstad, declarado Patrimonio de la Humanidad, los murales, las playas del oeste de la isla y la vida nocturna y gastronómica del sector oriental.