Bogotá lanza nueva estrategia de turismo gastronómico: tendrá 10 rutas temáticas para los visitantes

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) presentó la nueva “Estrategia de Turismo Gastronómico” de Bogotá, una propuesta integral que busca posicionar a Bogotá como un destino culinario de clase mundial, mezclando tradición, innovación y territorio.

La iniciativa se articula en tres líneas estratégicas:

Identidad Gastronómica de Bogotá: resaltar ingredientes, preparaciones y cocineros locales.

resaltar ingredientes, preparaciones y cocineros locales. Experiencias Gastronómicas Únicas: ofrecer rutas y vivencias para turistas y locales.

ofrecer rutas y vivencias para turistas y locales. Proyección Internacional desde lo Local: convertir los sabores y saberes de Bogotá en un atractivo para el mundo.

Como parte de esta estrategia, la ciudad presentó el libro “Bogotá, entre relatos y recetas”, que reúne más de 100 preparaciones, historias culinarias y fotografías para construir el primer inventario gastronómico oficial de la capital.

Entre las 10 rutas temáticas que los visitantes podrán recorrer se encuentran la Ruta del Café, la Ruta de la Chicha, la Ruta de la Cerveza Artesanal, la Ruta de Street Food y la Ruta del Dulzor Capitalino, entre otras.

Bogotá recibió más de 14 millones de visitantes

Los datos de respaldo son contundentes: en 2024 Bogotá recibió más de 14 millones de visitantes, un crecimiento del 14 % frente al año anterior, y 6 de cada 10 viajeros afirmaron que la gastronomía fue una de las experiencias más memorables de su visita.

Además, la gastronomía ya genera más de 100 000 empleos en la ciudad y representa un porcentaje importante de los ingresos turísticos.

“Bogotá se consolida como una ciudad que sabe a identidad, donde la gastronomía se convierte en un lenguaje vivo que conecta tradición, innovación y territorio”, afirmó Ivonne Martínez, directora encargada de Turismo Bogotá.

La estrategia no solo apunta al turismo internacional, sino también a fortalecer la identidad culinaria local, apoyar a productores, cocineros y plazas de mercado, y generar un impacto económico y social positivo para la ciudad.

Con esta apuesta, Bogotá espera reforzar su compromiso de diversificar su oferta turística y de posicionarse como un epicentro gastronómico de América Latina.