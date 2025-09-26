“Cocina Heroica”: estrategia para transformar prácticas del sector gastronómico en Cartagena

El programa “Cocina Heroica” continúa consolidándose como una estrategia clave para transformar las prácticas del sector gastronómico en Cartagena, promoviendo la sostenibilidad ambiental y la gestión responsable de grasas y aceites usados en los restaurantes de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa, que ha venido fortaleciéndose con el paso del tiempo, se fundamenta en la articulación de Aguas de Cartagena con el sector gastronómico y con múltiples actores del ecosistema urbano comprometidos con la protección colectiva del entorno.

Gracias a este trabajo colaborativo, 27 restaurantes del Centro Histórico se han unido como pioneros de la estrategia, asumiendo un rol protagónico en la implementación de buenas prácticas y consolidándose como referentes de sostenibilidad dentro del sector gastronómico de la ciudad.

Un programa en marcha con resultados visibles

Como parte del proceso de formación y seguimiento, “Cocina Heroica” ha desarrollado actividades que incluyen clases magistrales, talleres prácticos, retos semanales, una plataforma de aprendizaje en línea y un dashboard interactivo que permite monitorear en tiempo real los avances de los establecimientos.

Hasta la fecha, se han realizado 3 sesiones presenciales y una Masterclass virtual, en las cuales se han abordado temas esenciales como: Ecosistema del aceite y su impacto ambiental, buenas prácticas en el uso de aceites comestibles, métodos adecuados para la recolección, almacenamiento de aceites usados y mantenimiento preventivo de trampas de grasa.

Además, los restaurantes participantes están implementando tres retos prácticos orientados a mejorar sus procesos internos: Selección y adquisición responsable de aceites, uso sostenible (control de temperatura, filtrado y duración) y almacenamiento y trazabilidad del aceite usado.