En Congreso Internacional de Gastronomía y Turismo, grupo GELA de Cartagena fue exaltado por UniSinú

En el marco del Congreso Internacional de Gastronomía y Turismo, organizado por el programa de Gastronomía de la Universidad del Sinú, el Grupo Empresarial Llamas Arenas - GELA- fue exaltado por su aporte al crecimiento y fortalecimiento de la industria gastronómica y turística en Cartagena, desde sus 3 líneas de negocio:

Moda y confección: con la marca de marroquinería Gabi Arenas

Gastronomía: con 5 restaurante en el Centro Histórico: Candé cocina 100% cartagenera, El Burlador Gastrobar, Pezetarian, Se Volvió Pris Prí y Bueva Vida Marisquería Caribeña & Rooftop.

Hospedaje y experiencias: con el Hotel Privado, Hospedajes GELA, Boating Cartagena y Miami.

Los socios de GELA, Gabi Arenas, Alberto Llamas, José Llamas y Claudia Otero, así como sus colaboradores invitados, fueron reconocidos con el Delantal de Honor como miembros honorarios del programa de Gastronomía.

Así mismo, la empresaria Gabi Arenas fue exaltada como por su trayectoria ejemplar, liderazgo empresarial y valioso aporte al desarrollo y la sostenibilidad del país.

Panel: excelencia y disciplina, las claves del éxito en la gastronomía

Previo al recibimiento, tuvo lugar un panel en el cual se compartió la importancia de la excelencia y la disciplina para el éxito en la gastronomía y las empresas.

En el panel participaron: Oscar Santos, director de vinos y licores de GELA; el chef Wilberto Hernández, de Candé, cocina 100% cartagenera; el chef Wilber Romero, de El Burlador Gastrobar; Guillermo Castillo, líder de experiencias de vinos y licores en Candé.

“Para nosotros es reconfortante participar de estos espacios universitarios, en los que venimos a aprender y actualizarnos de lo que los jóvenes piensan, buscan y les interesa. Este congreso y este panel es una oportunidad para compartir nuestra experiencia de crecimiento como grupo empresarial, esperamos sea inspiración y un impulso para que muchos alcancen sus metas profesionales”, expresó Alberto Llamas Arenas, director de Gestión Financiera y Nuevos Negocios de GELA.