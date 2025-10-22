“Aventura Gastronómica Colombia” descubre el origen del sabor de los ingredientes

El chef Nicolás de Zubiría vuelve como anfitrión en la cuarta temporada de “Aventura Gastronómica Colombia”, docu-reality de Sony Channel que regresa a partir del 24 de octubre con un formato renovado y más cercano al origen de lo que comemos, los ingredientes que dan vida a nuestra mesa. Una travesía culinaria que este año recorrerá Bogotá y sus alrededores, explorando campos, fincas y mercados en busca de las historias, personajes y sabores que definen la riqueza gastronómica de la región.

Compuesta por 8 episodios, la inspiración nacerá del ingrediente local y no de un plato típico. Cada capítulo revelará el proceso de cultivo, cosecha o recolección de un producto para descubrir las tradiciones, las técnicas y la pasión de quienes están detrás de cada ingrediente. En esta oportunidad Nicolás no cocinará en un restaurante; lo hará en una cocina móvil itinerante, un “food truck” que servirá como espacio creativo donde, junto a invitados especiales, transformará cada producto protagonista en preparaciones únicas que celebran la diversidad y tradición culinaria colombiana, las degustaciones finales tendrán lugar al aire libre, en escenarios que resaltan la conexión entre origen, producto y sabor.

La cuarta temporada contará con la participación de invitados especiales como el actor Biassini Segura, los creadores de contenido Valentina Ochoa y Sebastián Vega, el influenciador Armando Ortiz “El Mindo”, la chef e influenciadora gastronómica Maira Alejandra Sánchez “Maleja Bestial”, la cantante Adriana Lucía, el viajero Christian Byfield y el creador digital Tatán Arroyo, además la participación especial del exjugador de fútbol y conferencista Óscar Córdoba, donde sus experiencias, visiones y estilos personales enriquecerán cada encuentro en la cocina itinerante.

El estreno de “Aventura Gastronómica Colombia” será el 24 de octubre por Sony Channel, donde la audiencia podrá disfrutar cada viernes de un episodio que combina aventura, entretenimiento y orgullo culinario colombiano.Para más información sobre la programación en la página web http://la.sonychannel.com o @sonychannella.