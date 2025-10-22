Alerta en Antioquia: 2.500 personas desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados

Antioquia está en alerta humanitaria, autoridades han reportado que al menos 2 mil 500 personas se han tenido que desplazar por enfrentamientos entre grupos armados.

La situación se viven en cinco municipios de la región, donde disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, no cesan el fuego.

Briceño, Tarazá, Anorí, Valdivia y El Bagre reportan la tensa situación que, de acuerdo con las autoridades, ya están al tanto de la situación para atender a las personas que han tenido que salir forzosamente de sus fincas.

En Briceño, el alcalde Noé de Jesús Espinosa Vásquez, decretó toque de queda entre las 9:30 p.m. y las 5:30 a.m. con el fin de proteger a la población y preservar el orden público.

A su vez, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para hacer frente a la situación, que pone en riesgo a menores de edad, mujeres y adultos mayores.