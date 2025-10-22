La Procuraduría manifestó una gran preocupación por la situación de desplazamiento en Antioquia

Antioquia

Debido a la situación de seguridad que atraviesan más de 2.500 desplazados que hoy tiene el departamento de Antioquia, principalmente en el municipio de Briceño donde la cifra es de 2.200, la Procuraduría manifestó estar bastante preocupada ante lo que califican como “la vulneración sistemática de derechos humanos e infracciones al DIH” en los territorios hoy afectados, pero con mayor intensidad las comunidades del norte por el accionar del Clan del del Golfo y las disidencias de alias Calarcá: “contra las comunidades de esta zona del país, relacionadas con prácticas de control territorial, enfrentamientos armados con interposición de la población civil y confinamientos que también afectan a las subregiones del nordeste y bajo Cauca antioqueño, sin que se avizore un desescalamiento de las hostilidades por parte de las estructuras armadas”, agregó la entidad de control político en un comunicado.

En otro aparte, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz solicitó de manera urgente al Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Unidad para las Víctimas y otra autoridades locales: “activen las rutas de prevención, protección y atención inmediata para garantizar los derechos de la población víctima, se evalúe el desarrollo de las visitas de verificación de derechos humanos, así como los mecanismos para brindar atención humanitaria, activando, de ser necesario, el apoyo en subsidiariedad al ente territorial para la entrega de atención humanitaria inmediata”.

Recalca que la intención es que las familias afectadas tengan una atención oportuna y garantías de no repetición.