Los 4 municipios de Cundinamarca que conectará el Regiotram de Occidente con Bogotá ¿Desde dónde?

El Regiotram de Occidente se proyecta como una de las obras más transformadoras para la movilidad en la región central de Colombia.

Es importante destacar que este tren eléctrico conectará a Bogotá con los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, en Cundinamarca, a lo largo de un recorrido aproximado de 40 kilómetros.

De esta manera, su trazado iniciará en Facatativá y culminará en el centro de la capital, enlazando estratégicamente zonas urbanas y suburbanas del occidente. Con 17 estaciones distribuidas en puntos determinantes, el proyecto busca ofrecer una alternativa de transporte ágil, moderna y ambientalmente sostenible, reduciendo los tiempos de desplazamiento y la congestión vehicular.

Adicionalmente, su operación eléctrica contribuirá a disminuir las emisiones contaminantes, fortaleciendo el compromiso con la movilidad verde.

Es importante considerar que el Regiotram no solo busca mejorar la conexión física entre la Sabana de Occidente y Bogotá, sino también impulsar el desarrollo económico y social de la región, integrando comunidades y promoviendo un modelo de transporte público eficiente y de calidad.

¿Por qué es importante para los ciudadanos?

El Regiotram de Occidente representará un cambio trascendental en la movilidad de miles de personas que se desplazan a diario entre Cundinamarca y Bogotá. Por medio de su moderna infraestructura, este sistema reducirá los tiempos de viaje en hasta un 60 %, permitiendo que los trayectos sean más rápidos, cómodos y eficientes.

Se estima que más de 115.000 pasajeros se beneficiarán diariamente de este servicio, que operará con trenes eléctricos de última generación. Su funcionamiento contribuirá a disminuir la contaminación ambiental y a descongestionar los accesos viales del occidente de la capital.

Asimismo, el Regiotram estará plenamente integrado con el sistema TransMilenio y otras redes de transporte urbano, creando una conexión fluida entre la Sabana y el centro de Bogotá.

Esta integración permitirá una movilidad más ordenada y sostenible, lo que impulsará el desarrollo urbano y buscará mejorar la calidad de vida de los habitantes. En conjunto, el proyecto espera transformar la manera en que se conecta la región, apostando por un futuro más limpio, sostenible y eficiente.

¿Qué es relevante que usted sepa sobre el Regiotram de Occidente?

El desarrollo del Regiotram de Occidente avanza de manera progresiva, con una planificación dividida por etapas que permitirá garantizar su correcta ejecución.

La primera fase, que conectará Facatativá con Fontibón, tiene previsto iniciar operaciones hacia el año 2027, mientras que la extensión total hasta el centro de Bogotá se espera para 2029, de acuerdo con los cronogramas actuales.

Durante el proceso constructivo se realizarán cierres viales y desvíos temporales en distintos tramos, por lo que las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional (EFR) y la Alcaldía de Bogotá.

En paralelo, la ejecución del proyecto está generando nuevas oportunidades laborales, tanto en el ámbito de la construcción como en el futuro funcionamiento del sistema.

Finalmente, el proyecto requerirá personal operativo, técnico y especializado. Esto impulsará el empleo local y el desarrollo económico de la región, el Regiotram simboliza progreso, conectividad y crecimiento sostenible para Cundinamarca y la capital.