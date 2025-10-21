Tribunal de Cundinamarca ordena un año sin peaje para habitantes de La Calera
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que los peajes en La Calera afectaban el derecho colectivo al uso del espacio público y ordenó medidas inmediatas, incluyendo la exoneración temporal del peaje Los Patios.
Colombia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, declaró que los habitantes de La Calera sufrieron una “vulneración del derecho colectivo al uso y goce del espacio público” por omisiones de las autoridades y del concesionario del corredor vial Perimetral de Oriente. La acción popular fue presentada por ciudadanos que denunciaron que los peajes Los Patios y La Cabaña cobraban tarifas desproporcionadas, a pesar de que la vía presenta graves problemas de mantenimiento, señalización y seguridad.
Además, la carretera atraviesa una zona ambientalmente sensible con cerca de 200 manantiales, lo que hace más relevante la obligación de las autoridades y del concesionario de garantizar su adecuado uso y cuidado. Según la sentencia, las tarifas impuestas generaron “una carga desproporcionada” para los habitantes de La Calera frente a otras comunidades de municipios cercanos que reciben tarifas preferenciales.
Medidas ordenadas por el Tribunal
La sentencia establece acciones concretas para corregir estas irregularidades:
- Exonerar durante un año del pago del peaje Los Patios a todos los habitantes de La Calera, tanto del área urbana como rural.
- Organizar mesas de trabajo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., la Alcaldía Municipal y las Juntas de Acción Comunal, con el fin de discutir y proponer tarifas diferenciales en el peaje La Cabaña.
- Realizar un estudio en tres meses sobre los vehículos que no pudieron acceder a tarifas preferenciales y los pagos en exceso que se realizaron.
- Diseñar un plan de atención y mantenimiento de los puntos críticos del corredor vial Perimetral de Oriente, para garantizar condiciones seguras de tránsito.
Contexto y relevancia
El Tribunal destacó que “las autoridades y el concesionario incumplieron su deber de garantizar el uso equitativo del espacio público”, generando desigualdad y afectando la calidad de vida de la comunidad. La decisión subraya que la función pública del urbanismo y la administración de vías concesionadas obliga a actuar con equidad, transparencia y proporcionalidad en el cobro de tarifas y la gestión del espacio público.
Con esta sentencia, los habitantes de La Calera podrán transitar durante un año sin pagar peaje en Los Patios, y se espera que las mesas de trabajo y los estudios ordenados por el Tribunal den lugar a soluciones más justas y sostenibles a largo plazo.