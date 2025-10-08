Procuraduría pide rigor a la CAR en decisión para la concesión de aguas en La Calera a Coca-Cola

JUSTICIA

La Procuraduría intervino en el proceso relacionado con la solicitud de la sociedad Industria Nacional de Gaseosas INDEGA de Coca-Cola para la extensión de su concesión de aguas subterráneas en La Calera, Cundinamarca.

El Ministerio Público ha pedido a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que realice sus propios estudios hidrogeológicos rigurosos antes de tomar una decisión.

“Considero oportuno resaltar la importancia de que cualquier decisión que se adopte en el marco del trámite de prórroga de la concesión de aguas subterráneas de INDEGA sea producto de un estudio riguroso, objetivo y sustentado en derecho”, indica la delegada para los asuntos ambientales.

La intervención de la Procuraduría se produce en medio de preocupaciones de INDEGA sobre el informe técnico presentado por la CAR, el cual aún no ha sido formalmente adoptado y carece de caráter vinculantes.

“Ahora, si bien, dicho informe técnico, según lo expuesto en el documento adjunto titulado “Memorial sobre Informe Técnico Recursos Naturales”, no ha sido acogido mediante acto administrativo y, por ende, carece de efectos vinculantes, considero pertinente realizar las advertencias correspondientes en este estado del trámite, toda vez que, la falta de adopción del informe en un acto administrativo refuerza la necesidad de garantizar el debido proceso", dice el documento de la Procuraduría.

Peticiones de la Procuraduría a la CAR