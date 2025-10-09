Peaje de Bayunca puso en servicio sistema Colpass para agilizar paso de vehículos

La Concesión Autopistas del Caribe estima que en el mes de octubre iniciará la operación del Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV) y la implementación del sistema COLPASS en la Estación de Peaje Bayunca, un avance que permitirá a los usuarios realizar sus pagos de manera más ágil, moderna y segura.

Con esta modernización, los conductores podrán pagar la tarifa plena a través de los carriles 1 y 4 utilizando su TAG electrónico. Además, los beneficiarios de la tarifa diferencial podrán transitar por los carriles interoperables autorizando previamente la migración al sistema de COLPASS, manteniendo su beneficio.

“Este es un paso fundamental hacia la modernización de nuestros servicios. La interoperabilidad y la implementación de COLPASS en Bayunca hacen parte de nuestro compromiso por brindar a los usuarios una experiencia de viaje más sencilla, eficiente y confortable”, afirmó Jimmy Rosas, director de Operaciones de la Concesión Autopistas del Caribe.