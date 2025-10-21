¡Sigue subiendo! Cotización oficial del dólar en Venezuela para HOY, 21 de octubre, según BCV

Recientemente, aumentaron las tensiones dentro del territorio venezolano, esto luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la presencia de agentes encubiertos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) realizando operaciones secretas. Pues, luego de esta confirmación, una intervención vía terrestre por parte de EE.UU. estaría cada vez más cerca.

Estas declaraciones dadas por el mandatario del país norteamericano, no solamente activaron las alarmas en territorio venezolano, pues también lo hizo en diferentes senadores estadounidenses, quienes establecieron dicha decisión como un posible primer paso para desatar una guerra, y, por tanto, se planea proponer una ley que le prohíba a Trump, realizar una intervención sin antes ser aprobada.

¿Quién la propuso?

Los senadores son los demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y el republicano Rand Paul, quienes buscan forzar una votación, para que se apruebe una ley que le prohíba a Estados Unidos realizar intervenciones hostiles en Venezuela sin ser previamente aprobado por el congreso.

Sin embargo, las posibilidades de que esta ley sea aprobada son muy bajas, pues se ha evidenciado, que los legisladores republicanos no realizan oposición a las decisiones que son tomadas por Donald Trump (quien también hace parte del equipo republicano), y, por tanto, luego de la votación, esta medida no sería aprobada.

Esto sucede bajo un contexto bajo el cual el presidente, Donald Trump, ha atacado seis embarcaciones en un lapso de tiempo cercano a un mes en las costas de Venezuela, y ha aumentado la presión sobre Nicolás Maduro, por medio de despliegues militares y amenazas aéreas. Por tanto, los senadores demócratas han asegurado que se deben oponer a dichas intervenciones y que, según su constitución, antes de la guerra se encuentra la deliberación.

Precio del dólar en Venezuela HOY, 21 de octubre

El precio de la moneda norteamericana, sigue fortaleciéndose frente a la divisa del país bolivariano, pues nuevamente, presentó un incremento para ratificar su tendencia al alza, esta vez, de un valor cercano a los $2 Bs.

Según esto, y la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio del dólar en Venezuela, para hoy, 21 de octubre, se estableció en los $207,8938 bolívares por cada dólar.

Por otro lado, en la página web de dicha entidad, se encuentran los precios de otras divisas de países que sostienen relaciones con Venezuela, y sus precios son los siguientes:

Euro: $242,2149 bolívares (Subió).

$242,2149 bolívares (Subió). Yuan chino: $29,1932 bolívares (Subió).

$29,1932 bolívares (Subió). Lira turca: $4,9648 bolívares (Subió).

$4,9648 bolívares (Subió). Rublo ruso: $2,5718 bolívares. (Subió).

Precio del dólar en Colombia

El dólar americano había presentado diversas fluctuaciones en días pasados, por las cuales, su valor había bajado hasta un precio cercano a los $3.800 pesos colombianos, sin embargo, el alza que ha tenido recientemente, lo ha alejado de este número. Para el día de hoy, presentó, nuevamente, una leve disminución de un valor cercano a los $6 pesos colombianos.

Según esto, y con base en la información difundida en la página web del Banco de la República, el precio del dólar estadounidense se estableció para hoy, 21 de octubre, en los $3.877 COP.

